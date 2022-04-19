Başkan Pekyatırmacı’dan yoğun Ramazan temposu

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Ramazan ayını hem merkez hem de dış mahallerde düzenlenen programlar ile dolu dolu geçiriyor. Başkan Pekyatırmacı, teravih buluşmaları, iftar programları ile Ramazanın bereketini ilçe sakinleriyle birlikte yaşıyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Ramazan ayını yoğun bir program ile geçiriyor. Selçuklu’nun dış mahallerine ziyaretler gerçekleştiren Başkan Pekyatırmacı, Ramazan akşamlarında da iftar ve teravih buluşmaları ile vatandaşlarla buluşuyor. Üniversite öğrencilerinin yanı sıra vatandaşların da iftar sofralarına konuk olan Pekyatırmacı belediye ekipleri ile de sahur sofrasında buluştu. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, dış mahalle ziyaretleri çerçevesinde Tatköy, Sulutas, Sarayköy Mahallelerinin ardından Ardıçlı, Bilecik, Bağrıkurt, Sızma ve Dokuz Mahallerini ziyaret ederek muhtarlar ve mahalle sakinleriyle görüştü. Vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinleyen Başkan Pekyatırmacı Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan ve yapılması planlanan hizmetleri de yerinde anlattı. Çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Pekyatırmacı, onları çeşitli hediyelerle de mutlu etti.

Selçuklu’da teravih buluşmaları devam ediyor

Başkan Pekyatırmacı, ilçenin farklı mahallerinde sürpriz ev ziyaretleri gerçekleştirerek öğrencilerin yanı sıra engelli, ihtiyaç sahibi ve yalnız yaşayan vatandaşların da iftar sofralarına konuk oluyor. Ramazanın birlik ve beraberlik ruhuna uygun olarak açılan oruçların ardından sıcak çay sohbetleriyle yapılan gönülden muhabbetler memnuniyet oluşturuyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı teravih buluşmaları çerçevesinde her gün farklı bir camide vatandaşlarla bir araya geliyor. Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesinin bir geleneği haline gelen ve ilçe sakinleriyle bir araya gelmeye vesile olan teravih buluşmaları çerçevesinde Sancak Mahallesi MTA Katip Çelebi Camisi, Yazır Mahallesi Ecdat Camisi ve Feritpaşa Mahallesi İmamoğlu Camisi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Namaz sonrası vatandaşlar ile görüşen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı çocuklar ile beraber teravih buluşmaları çerçevesinde düzenlenen Hacivat - Karagöz gölge oyununu izledi.

Gece mesaisi yapan belediye personelinin sahur bereketine ortak oldu

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, gece mesaisi yapan belediye personeli ile sahur bereketini birlikte yaşayarak aynı sofrada buluştu. Mümkün olan her fırsatta personeliyle bir araya gelmeye önem veren Başkan Pekyatırmacı hizmetleri dolayısıyla personele teşekkür etti.