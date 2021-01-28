Başkan Pekyatırmacı’dan üç okula ziyaret

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçede bulunan üç okulu ziyaret ederek, okul müdürlerinden eğitim dönemine yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu ilçe sınırlarında bulunan Mediha-Hasan Tahsin Alaylı Görme Engelliler Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ve Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi’ni ziyaret etti. Okul idarecileriyle görüşen Başkan Pekyatırmacı, 15 Şubat’ta başlaması planlanan yüz yüze eğitim hazırlıkları hakkında bilgi alarak fiziki şartları yerinde inceledi. Başkan Pekyatırmacı’ya ziyaretinde Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ile belediye başkan yardımcıları da eşlik etti.

“Okullarımızın fiziki imkanlarını artırmak için çalışmalar yapıyoruz”

Okullarda özlenen tabloya yeniden kavuşulacağını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Okullarımızda öğrenci seslerini öğretmenlerimiz gibi biz de özledik. Pandemi nedeniyle öğrencilerimiz okullarından uzak kaldılar. İnşallah aşı yapılan kişi sayısı arttıkça normalleşme süreci önümüzdeki dönemde daha da hızlanacak ve 15 Şubat’tan itibaren de okullarımızın yüz yüze eğitime başlaması planlanıyor. Okullarımızın fiziki imkanlarının eğitim sürecine hazır olduğunu görmek sevindirici. Selçuklu Belediyesi olarak her dönemde olduğu gibi pandemi döneminde de eğitime olan desteğimizi devam ettirdik. İnşallah pandemi sonrasında çocuklarımız okullarına döndüklerinde onları ziyaret ederek yeniden bir araya gelmeyi gönülden istiyoruz” şeklinde konuştu.