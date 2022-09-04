Başkan Pekyatırmacı, Sızma’da asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi dış mahallelerdeki hayat standardını yükseltmeye devam ediyor. Sızma Mahallesi’nde yapılan asfaltlama çalışmasında 12 kilometrelik bağlantı yoluna sıcak asfalt dökülüyor.

Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe merkezinde yapılan çalışmaların yanı sıra dış mahallelerde de asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Sızma Mahallesi ve İstanbul yolu arasındaki bağlantı yolu asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Ekiplerin asfalt ve altyapı çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürdüğünü ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bu yıl Selçuklu ilçemizde merkez mahallelerimizde olduğu gibi merkez dışındaki mahallelerimizde de yol standartlarını yükseltmek için, asfalt kalitesini arttırmak için çok önemli çalışmaları başlatmış bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte Selçuklu’da bulunan bütün dış mahallelerimizde hem ana yoldan dış mahalle bağlantı yollarını hem de dış mahallelerimizin kendi aralarındaki bağlantı yollarını, yol genişletme çalışmalarıyla ve sıcak asfalt çalışmalarıyla standardını yükselterek en iyi kalitede yol standardına kavuşturmuş olacağız. Sızma Mahallemizde 12 kilometre uzunluğundaki İstanbul yolu ve Sızma arasındaki bağlantı yolunun çalışmalarına başladık. 3 kilometrelik kısmını tamamladık. İnşallah bir hafta içerisinde kalan kısmını da tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Dış mahallerimizdeki yol çalışmalarını yaparken Konya Büyükşehir Belediyemizle ortak hizmet protokolüyle bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Büyükşehir belediyemize bağlı olan yollarda Büyükşehrimizle yaptığımız protokolle bu yolların yapım işini Selçuklu Belediyesi olarak biz üstlenmiş durumdayız. Büyükşehir Belediyemiz de bu işin yapımıyla birlikte bize katkı sunuyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten bütün Konya’nın genelinde olduğu gibi merkezde de mahallelerimizin standartlarını yükseltme noktasında çok büyük destekleri var” dedi.