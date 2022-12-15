Başkan Pekyatırmacı: “Selçuklu’da her bir hemşehrimizin fikri bizim için değerli”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Halk Günü”nde ilçe sakinlerini makamında ağırladı.

Selçuklu Belediyesi’nin kadim geleneklerinden bir tanesi olan “Halk Günü”nde vatandaşlar talep, öneri ve teşekkürlerini bire bir iletmeye devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye hizmet binasında gerçekleştirilen “Halk Günü” etkinliği ile vatandaşları makamında ağırladı.

“Selçuklumuzu hemşehrilerimizle birlikte geleceğe taşıyacağız”

Selçuklu Belediyesi başkanlık makamında ilçe sakinlerini ağırlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı istişare geleneğinin örneklerinden bir tanesi olan “Halk Günü”nde hemşehrileriyle bir araya gelmekten ve onları dinlemekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu’ da ilçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üretmeye devam ediyoruz. Hemşerilerimizin sosyal hayat, eğitim, kültür ve spor alanlarıyla daha modern ve mutlu bir Selçuklu’ da yaşamalarını sağlamak için mevcut projelerimizin üzerine her gün yenilerini ekliyoruz. Bu hizmetlerimizi gerçekleştirirken çözüm odaklı hizmet anlayışı ve gönül belediyeciliği ilkesi ile hareket ediyoruz. Bu çerçevede gücümüzü aldığımız hemşerilerimizi ziyaret ediyor, her fırsatta da belediyemizde bir araya gelmeye çalışıyoruz. İlçe sakinlerimizle bir araya geldiğimiz bu vesileler hizmet anlayışımıza katkı sağlarken onlarla olan bağlarımızı güçlendiriyor. Ben sohbetleri, önerileri ve güzel temennileriyle yanımızda olan kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.