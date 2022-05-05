Başkan Pekyatırmacı: “Selçuklu Türkiye’nin en gelişmiş 21. ilçesi oldu, en büyük pay mesai arkadaşlarıma ait”

Konya’nın Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi olarak Türkiye’nin birçok ilinden daha fazla nüfusa sahip olduklarını ve belediye personelinin bu bilinçle hizmet verdiğini söyledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Ramazan Bayramı sonrası ilk mesai gününde Selçuklu Kongre Merkezinde personelle bir araya gelerek bayramlaştı. Programa, Başkan Pekyatırmacı’nın yanı sıra belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve belediye başkan yardımcıları katıldı. Programda konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “İki yılın ardından tüm sevdiklerimizle birlikte özlediğimiz bayram günlerine yeniden kavuştuk. Covid süreci sadece bizi değil bütün dünyayı ekonomik, sosyal, toplumsal anlamda etkiledi. Ama elhamdülillah ülkemizde başta Cumhurbaşkanımız liderliğinde bütün bakanlar kurulumuz ve idarecilerimizin dirayetiyle ve milletimizin de desteğiyle bu süreci en az zararla atlatmış bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte de ümit ediyoruz ki salgının etkisiyle ortaya çıkan olumsuzluklar en kısa sürede ortadan kalkacak ve Türkiye büyük bir güç olmaya, büyük bir devlet olmaya hem bölgesinde kendi coğrafyasında hem de bütün dünyada Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah devam edecek. Bununla ilgili de en ufak bir endişemiz yok. Buna olan inancımız tam. Uzunca bir kış dönemini geride bıraktık. Bizim için aslında çok da bereketli bir dönemdi. Tabii bereket ile birlikte çok sayıda zorluğu da bir arada yaşadık. Bu esnada özellikle belediyemizin Fen İşleri, Çevre Koruma, Park Bahçeler, Tesisler Müdürlüğü ekiplerimiz çok büyük bir gayret gösterdiler, çok büyük çabalar sarf ettiler onun için tabiri caizse durmadan, 24 saat esasıyla çalıştılar. Başta şehir merkezindeki yollarımızın açık tutulması ve sonrasında da merkeze bağlı yakın bölgemizdeki dış mahallelerimizin ulaşımlarının sağlanması noktasında çok büyük emekleri, faaliyetler oldu. Bütün ekip arkadaşlarıma bu emeklerinden dolayı bu gayretlerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz ve burada hakikaten Konya’mızda birlik beraberlik içerisinde hizmet yapıyoruz. Özellikle son dönemde Konya’mızda bütün teşkilatlarımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, ilçe belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanımızla Valimizle ve diğer kurumlarımızla çok ciddi bir işbirliği içerisinde çok ciddi bir uyum içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Konyamız için, çok büyük hizmetleri büyük atılımları birlik beraberlik içerisinde yapıyoruz. Halka hizmet Hakka hizmet anlayışıyla çalışıyoruz” dedi.

“Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında 21. sıradayız”

Konya nüfusunun dörtte birine hizmet götürdüklerini belirten Başkan Ahmet Pekyatırmacı, “Şehircilikten altyapıya, sağlık faaliyetlerinden çevre ve yeşil alan çalışmalarına, kültür-sanattan eğitim ve sportif faaliyetlere kadar birçok alanda hizmet veriyor, Türkiye’ye örnek olan Konya Modeli Belediyecilikte başı çekiyoruz. Konya’mıza ve Selçuklumuza katma değer sağlayan, ilçemizin ulusal ve uluslararası alanda adını duyuran birçok projeyi kazandırdık ve kazandırmaya da devam ediyoruz. Altyapı, imar ve fen işleri gibi fiziki belediyecilik ve sosyal belediyeciliği de ön plana alan şeffaf ve adaletli bir hizmet anlayışıyla 72 mahalle, 414 cadde, 4597 sokakta hemşerilerimizin huzur ve mutluluğu için gereken neyse yapmaya gayret gösteriyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak mali disiplinden ödün vermeden, tasarruf tedbirlerine uyarak ve yeni kaynaklar üreterek hizmetlerimizi planlıyor, en önemlisi borçlanmadan yatırımlarımıza devam ediyoruz. Malumunuz üzere çok güçlü bir mali yapı ve insan kaynağımız var. 2022 yılı bütçemizi 1 milyar 160 milyon TL olarak belirledik ve bütçemizin büyük bir kısmını yatırımlara ayırdık. Bu doğrultuda da 2 bin 583 personel ve araç filomuzda bulunan 475 araç ile çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu güçlü mali yapımız ve insan kaynağımız ilçemizi yaşanabilir şehirler arasında üst seviyelere taşıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından hazırlanan ilçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında Selçuklumuz, yüzlerce ilçeyi geride bırakarak Türkiye’nin en gelişmiş 21. ilçesi oldu. Bu başarıda en büyük pay tabii ki siz değerli mesai arkadaşlarıma ait” şeklinde konuştu.

“Bu noktaya gelmemizde herkesin alın teri var”

Selçuklu’nun gelişmişliği, ekonomisi ile örnek bir ilçe olduğunu söyleyen Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu’muz belediye hizmetleri açısından gıpta ile bakılan bir yer. Bu noktaya gelmemizde burada bulunan herkesin gayreti, emeği, alın teri var. Bugüne kadar iyi bir ekip ruhu ile çalıştık. Hep üreten olduk. Yeniliklerin öncüsü olduk ve yeni hizmetler ürettik ama bu çıtayı da aşmamız gerekiyor. Her zaman yapılacak yeni işler, üretilecek yeni hizmetler var. Çünkü ilçemizin, hemşehrilerimizin ihtiyaçları değişiyor. Yeni hizmetler, yeni talepler var. Bunu yapacak ekonomik güce, insan kaynağına ve enerjiye sahip olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de yeni hizmetler üreterek Selçuklu halkının mutluluk ve refah içinde yaşamasını ve Konya’da önemli hizmetlere adım atmayı hedefliyoruz. Hep birlikte bunu başaracağız. Bundan sonra da el birliğiyle ilçemize hak ettiği hizmeti sunacağımızdan şüphem yok. Bugüne kadar ki gayretlerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla yolumuzda yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.