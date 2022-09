Başkan Pekyatırmacı: "Selçuklu çocuklarımızla güzel"

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları çerçevesinde Sancak Mahallesi Sancaktepe Helvacı Hacı Yusuf Camisinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları çerçevesinde mahalle sakinleri ile istişarelerine devam ediyor. İstişarelerin ve görüş alışverişlerinin temel alındığı Cuma Buluşmalarının bu haftaki adresi Sancak Mahallesi oldu. Başkan Pekyatırmacı, Sancaktepe Helvacı Hacı Yusuf Camisinde kılınan namazın ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Cuma Buluşmasında Başkan Pekyatırmacı’ya AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Adnan Bahçeci, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Konya İl Müftüsü Ali Öge, Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret Karabiber, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu da eşlik etti.

"Çocuklarımızın mutluluğu için gayret gösteriyoruz"

Çocuklar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Başkan Pekyatırmacı, onlarla birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Başkan Pekyatırmacı, "Çocuklarımız bizim için çok değerli, kıymetli. Onlar bizim geleceğimiz. Bu sebeple onlar için her zaman her şeyin en iyisini yapmak için gayret ediyoruz. Biz çocuklarımızla birlikte olmaya, hemşehrilerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz. Geleceğe donanımlı bireyler olmaları için her türlü çalışmalara destek veriyoruz. Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle yetişmeleri için her türlü ortamı sunmaya özen gösteriyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak onların mutlu olabileceği etkinlikleri düzenliyoruz ve düzenlemeye de devam edeceğiz. Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm bizleri de mutlu ediyor. Onların mutluluğunu önemsiyoruz" dedi.

Cuma namazının ardından Sancaktepe Helvacı Hacı Yusuf Camisinin hayırseverleri ile bir araya gelen Başkan Pekyatırmacı, İl Müftüsü Öge ve İlçe Müftüsü Karabiber caminin yapımında katkıda bulunan hayırseverlere teşekkürlerini iletti.