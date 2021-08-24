Başkan Pekyatırmacı: “Sebze ve meyve hali şehrimizin önemli ekonomik dinamiklerinden birini oluşturuyor”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Adnan Menderes Sebze ve Meyve Hali’nin üretim gücünün Konya ekonomosine katkı sağladığını ifade ederek, “Sabah erken saatlerde başlayan bu hareketlilik şehrimizin önemli ekonomik dinamiklerinden birini oluşturuyor” dedi.

Her fırsatta ilçenin farklı noktalarında esnaf ve vatandaşlarla buluşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bu kez Adnan Menderes Sebze ve Meyve Hali’ni ziyaret ederek hal esnafı ile görüştü. Başkan Pekyatırmacı’ya ziyarette AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Ak Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Ali Dığrak, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer’in yanı sıra Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Adnan Pirinç de eşlik etti.

Sebze ve meyve halinin Konya ticaretinde önemli bir paya sahip olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“ Sabah erken saatlerde başlayan bu hareketlilik şehrimizin önemli ekonomik dinamiklerinden birini oluşturuyor. Bereketli topraklarımızın ürünlerine alın teri ile katkı sunan tüm üreticilerimize teşekkür ediyoruz. Tüm işletmecilerimize de bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

Konya’nın 29.95 milyar TL tarımsal üretim değeriyle ülkemizde birinci sırada yer aldığını ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez; “Şehrimiz sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahip. Geçtiğimiz yıl Konya’mızda 1.335.452 ton sebze üretimi, 512.241 ton meyve üretimi yapıldı. Üretime katkı sunan tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum. Bu bereketli ürünlerin soframıza gelmesinde emeği geçen hal esnafımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Ahmet Pekyatırmacı, gün içinde beraberindeki heyete Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan Sille Seyir Tepesi’ni gezdirdi. Başkan Pekyatırmacı Milletvekili Etyemez’e Seyir Tepesi hakkında bilgi verirken, heyet burada vakit geçiren vatandaşlarla da görüştü. Seyir Tepesi’nde piknik yapan vatandaşlar da Konya manzarası eşliğinde piknik yapma fırsatı sunan Başkan Pekyatırmacı ve ekibine teşekkür etti.

Selçuklu’da gün boyu dolu dolu geçen programlar kurum ve oda ziyaretleriyle son buldu. Pekyatırmacı ve beraberindekiler, Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Müdürlüğü, Selçuklu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Selçuklu Ziraat Odası’nı ziyaret etti. Ziyaretlerde çiftçilerin işlemlerini hızlandırmaya yönelik yapılabilecek çalışmalar ve kurum faaliyetleri ele alındı. Heyet kurum personelini de ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.