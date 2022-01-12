Başkan Pekyatırmacı: “Sanat Akademisi’yle öğrencilerimize yeni ufuklar kazandırıyoruz”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Sanat Akademisi’nde sahne sanatları eğitimi alan lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesi okul dışı öğrenme ortamlarıyla öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda şehrin sanat ve kültür hayatına farklı bir boyut getiren Selçuklu Sanat Akademisi’nde sahne sanatları (drama, hitabet ve etkili konuşma) eğitimi alan Mehmet Akif Ersoy Lisesi 9. sınıf öğrencileri Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’yı misafir etti. Başkan Pekyatırmacı uygulamalı eğitimlerin yapıldığı sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, uygulanan eğitim ve programlarla ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı.

“Sanat Akademisi gençlerimizi hayata hazırlıyor”

Selçuklu Sanat Akademisi’nin öğrencilerin gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda kültür, sanat alanında yeni ufuklar açmalarına katkıda bulunduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Sizlerin burada bulunmanız ve böyle güzel etkinliklere katılıyor olmanız bizim için çok değerli. Hocalarımıza da teşekkür ediyoruz. Hakikaten burada güzel bir eğitim veriyorlar. Aslında okul ortamında akademik anlamda çok faydalı bilgiler alıyorsunuz ama buradaki eğitim sizleri hayata donanımlı bir şekilde hazırlanmanıza vesile oluyor. Hem kişisel becerilerinizi ortaya koymanız hem kendinizi geliştirmeniz anlamında burada daha etkin eğitimler yapılıyor. İnşallah sizin için faydalı oluyordur. Sizlerin de buradaki kazanımları da bir şekilde değerlendirmeniz lazım. Buradaki eğitimlere katıldıktan sonra tamam bitirdik demeden üzerine bir şeyler daha koyarak devamını getirmeniz sizler için önemli bir kazanım olacak. Bu eğitimlerin devamında profesyonele yakın performansla bir oyun veya grup çalışması bekliyoruz. bu işin en önemli tarafı bu. Selçuklu Sanat Akademimiz de böylelikle amacına da tam anlamıyla ulaşmış olacaktır” dedi.

Keyifli anların yaşandığı ziyarette Başkan Pekyatırmacı öğrencilerle etkinliklere de katıldı. Ziyaret günün anısına toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.