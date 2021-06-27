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Başkan Pekyatırmacı pazar yerinde incelemede bulundu

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Parsana Mahallesinde devam eden pazar yerinde incelemelerde bulunarak, pazar yerinin kısa sürede tamamlanarak mahallenin hizmetine sunulacağını söyledi.

KONYA 27.06.2021, 10:37
Başkan Pekyatırmacı pazar yerinde incelemede bulundu

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Parsana Mahallesinde devam eden pazar yerinde incelemelerde bulunarak, pazar yerinin kısa sürede tamamlanarak mahallenin hizmetine sunulacağını söyledi.

Mahallelerin ihtiyaçları noktasında çalışmalarını sürdüren Selçuklu Belediyesi, Parsana Mahallesine pazar yeri kazandırıyor. 8 bin 100 metrekare alanda yapılan pazar yerinde altyapı, kaldırım ve asfaltlama işleri devam ediyor. Parsana Mahallesinin önemli bir eksiğini tamamlayacak olan pazar yerinde araçlar için bir de otopark bulunuyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Parsana Mahallesinde yapımı devam eden pazar yerinde incelemelerde bulundu. Pazar yeri hakkında bilgi alan Başkan Pekyatırmacı, mahallenin önemli bir eksiğinin giderildiğini kaydetti.

Mahallelerin ihtiyaçları noktasında çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Ahmet Pekyatırmacı, “Mahallelerimizin okul, cami, pazar yeri gibi ihtiyaçlarını tamamlama anlamında çalışmalarımız sürüyor. Parsana Mahallemizin de önemli eksiklerinden bir tanesi pazar yeriydi. Çalışmalarımız başladı ve kısa bir sürede burada bir pazar yeri oluşturarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Pazar yerimizin mahallemize, hemşehrilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
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