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Başkan Pekyatırmacı öğretmenlerle bir araya geldi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Öğretmenler Günü dolayısıyla Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı’nda eğitim veren öğretmenlerle bir araya geldi.

KONYA 24.11.2021, 14:21
Başkan Pekyatırmacı öğretmenlerle bir araya geldi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Öğretmenler Günü dolayısıyla Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı’nda eğitim veren öğretmenlerle bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı’nda eğitim veren öğretmenlerle bir araya geldi. Başkan Pekyatırmacı’nın ev sahipliğinde Sille Baraj Parkı’nda düzenlenen yemekli program SOBE ailesini bir araya getirdi. Program öğretmenler günü dolayısıyla otizmli öğrenciler ve ailelerinin kutlama mesajlarının yer aldığı keyifli ve duygusal slayt sunumu ile başladı. Gecede Başkan Pekyatırmacı ve SOBE Vakfı Başkanı Mustafa AK yaptıkları konuşmalarda öğretmenlere üstün gayretleri nedeniyle teşekkür ederek, onların 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı. SOBE’nin Türkiye’de bir marka haline geldiğini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, SOBE’nin yeni yatırımlarla daha da büyüyeceğinin müjdesini verdi. Programa SOBE Vakfı Başkanı Mustafa AK ve SOBE yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

“Büyük bir aileyiz”

Öğretmenler Günü vesilesi ile öğretmenlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, “Öğretmenler Günü vesilesi ile düzenlediğimiz yemeğimize hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin öğretmenler gününü kutluyorum. SOBE olarak büyük bir aileyiz ve SOBE’de sizlerin arasında olan muhabbetten ayrıca mutlu oluyoruz. Öğretmenler hayatımızda en çok etkisi olan insanlardır. Ama bunun dışında sizin SOBE’de yaptıklarınızı görünce hakkınızın ödenmeyeceğini ifade etmeliyim. İyi ki varsınız. Hep beraber nice seneler öğretmenler gününü beraber kutlamak dileğiyle hepinize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

"SOBE’nin marka değeri her geçen gün artıyor”

SOBE ailesinin her geçen gün büyüdüğünü ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Biz de tabii ki bu kadar geniş, kapsamlı, candan ve büyük bir aileye sahip olduğumuz için mutluyuz. Başta vakıf başkanımız olmak üzere emeği geçen yönetim kurulu üyelerimize, burada görev alan idarecilerimize, bütün aile mensuplarına ve eğitimcilerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hakikaten SOBE zaten bir markaydı ama marka değeri her geçen gün artıyor. İşte hem kendi eğitim merkezimizin içerisinde yapılan faaliyetlerde hem de dışarıda yapılan faaliyetlerde hem bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma noktasında çok güzel, ciddi faaliyetler yürütülüyor hem de eğitim ve rehabilitasyon faaliyetlerini yeni ekibimizle birlikte çok daha verimli bir şekilde devam ettiriyoruz. Bütün arkadaşlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah SOBE’mizi önümüzdeki yıllarda yeni eğitim ve rehabilitasyon faaliyetlerinin yanı sıra oluşturacağımız atölyeler ve gündüz bakım merkezimizle ailelerimize de yardımcı olacak, katkı sunacak şekilde büyütmeye geliştirmeye devam edeceğiz. Eğitim ordumuza zaten güveniyoruz. Onlar üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getiriyorlar. Mezunlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Bu bizi ayrıca mutlu ediyor. Mezun vermek hakikaten otizmli bireyler için ve otizm merkezleri için çok önemli bir husus. İnşallah önümüzdeki süreçte çok daha fazla çocuğumuzu bu otizmden kurtararak normal hayata katma imkanımız olacak. Bu noktada gayretlerinize, emeklerinize güveniyoruz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. İnşallah önümüzdeki günlerde daha güzel neticelerle hep birlikte olacağız. Tekrar öğretmenler gününüzü tebrik ediyoruz” diye konuştu.

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