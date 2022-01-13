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Başkan Pekyatırmacı münazara yarışmasını izledi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, katıldığı liseler arası münazara yarışmasının finalinde ilçe şampiyonu olan Selçuklu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hediyelerini vererek öğrencileri tebrik etti.

KONYA 13.01.2022, 14:36
Başkan Pekyatırmacı münazara yarışmasını izledi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, katıldığı liseler arası münazara yarışmasının finalinde ilçe şampiyonu olan Selçuklu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hediyelerini vererek öğrencileri tebrik etti.

Liseler arası münazara yarışması finali Selçuklu Belediyesi Sosyal Tesisi’nde yapıldı. Finalde Selçuklu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi kıyasıya yarıştı. Final münazarasını Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ve öğretmenlerle birlikte takip etti. Öğrencilerin uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimi tartıştığı münazara sonucunda jüri üyeleri Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin münazarayı kazandığını açıkladı. Yarışma sonunda öğrencilere ödüllerini Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı verdi. Başkan Pekyatırmacı Selçuklu’yu il finallerinde temsil edecek Selçuklu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine de başarılar diledi.

“Her iki okulumuz da üstün performans sergiledi”

Münazara finalinde yarışan her iki okulu da tebrik eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Her iki okulumuzda burada karşılıklı olarak keyifli bir münazara yaptılar. Tabi ki 5 münazaradan sonra bu aşamaya gelmiş olmak, burada finalde birlikte mücadele etmek önemli. O yüzden benim gözümde her iki okulumuzda birinci. Her iki okulumuzu da sergiledikleri üstün performans nedeniyle tebrik ediyorum. Birinci olan okulumuz il müsabakalarında ilçemizi temsil edecek. Onlara ilçemizi temsil ederken de başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte de güzel başarıları elde edersiniz” dedi.

“Münazaralar centilmenlik örneğidir”

Sözlerine iki okulu temsil eden öğrencileri tebrik ederek başlayan Selçuklu ilçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, “Gerçekten keyif alarak izlediğimiz, dolu dolu ve aynı zamanda istifade ettiğimiz bir müsabaka oldu. Arkadaşlarımız buraya gelebilmek için birçok aşamadan geçtiler. Toplumun karşısında konuşmak zordur. Birikim, özgüven, bilgi ve deneyim ister. Her iki okulumuzun öğrencileri centilmenlik örneği gösterdiler. Ben bu organizasyonunu düzenlemesinde katkı sunan Büyükşehir Belediyemize ve eğitimle ilgili birçok konuda önemli işlere imza attığımız Selçuklu Belediye Başkanı Sayın Ahmet Pekyatırmacı’ya teşekkür ediyor, öğrencilerimizi tekrar tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Münazarada Selçuklu şampiyonu olan Selçuklu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilçe şampiyonu olan takımların yer aldığı il finallerinde mücadele edecek.

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