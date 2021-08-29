Başkan Pekyatırmacı: “Milletimiz, hür ve bağımsız yaşama kararlılığını ilelebet sürdürecektir”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Türk milletinin haklı ve onurlu direnişiyle bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa yol gösterdiğini belirterek, “Milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla, şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunun idraki ile milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir” dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Pekyatırmacı, 30 Ağustos Zaferi’ni büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını ifade ederek, "Milli Kurtuluş Savaşımızı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi’nin 99. yıldönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde; büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Ülkemizin kuruluşuna giden yolda büyük bir dönüm noktası olan bu büyük zafer ile milletimizin en çaresiz zamanlarda bile en büyük güçlükleri aşabileceğini göstermiştir" dedi.

Bu zaferin aziz milletin fedakarlığının, kararlılığının, vatan sevgisinin önemli ve anlamlı bir göstergesi olduğunu söyleyen Ahmet Pekyatırmacı, "Türk Milleti, haklı ve onurlu direnişiyle, savaşın kazanılmasında vatan, millet ve bayrak sevgisinin, sayısal güçten daha üstün olduğunu tüm dünyaya kanıtlamış, bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir. Milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla, şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunun idraki ile milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere büyük zaferin tüm kahramanlarını şükran ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.