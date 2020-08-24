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Başkan Pekyatırmacı Malazgirt Zaferi kutlamalarının yapılacağı alanı gezdi

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANI AHMET PEKYATIRMACI, MALAZGİRT ZAFERİ’NİN 949. YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARI KAPSAMINDA, AHLAT'TA KURULAN OBA ALANININDA İNCELEMELERDE BULUNARAK SELÇUKLU BELEDİYESİNİN “BELDE-İ MUHAYYEREDEN KUBBET-ÜL İSLAM’A” SERGİSİNİ ZİYARET ETTİ.

KONYA 24.08.2020, 18:01
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Başkan Pekyatırmacı Malazgirt Zaferi kutlamalarının yapılacağı alanı gezdi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümü kutlamaları kapsamında, Ahlat’ta kurulan oba alanınında incelemelerde bulunarak Selçuklu Belediyesinin “Belde-i Muhayyereden Kubbet-ül İslam’a” sergisini ziyaret etti.

Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümü kutlamaları kapsamında etkinliklerin gerçekleşeceği alanda yerini alan Selçuklu Belediyesi kutlamalara hazır. Etkinliklere iştirak edecek olan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da oba alanında incelemelerde bulunarak Selçuklu Belediyesi çadırında yer alan “Belde-i Muhayyereden Kubbet-ül İslam’a” sergisini de yakından inceledi.

“Bütün çabamız kadim medeniyet Selçuklu’nun emanetine layık olabilmek içindir”

Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümü programına katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Ahlat’ta Malazgirt Zaferinin 949. Yıldönümü Etkinlikleri kapsamında kurulmuş olan oba alanı içerisinde Selçuklu Belediyesi olarak biz de oba çadırımızı oluşturduk. Yapılan organizasyonlarda belediye olarak yerimizi aldık ve bugün oba çadırımızı ziyaret ettik. Ahlat’ta oba alanı içerisinde çadırımızda da çini eserlerimizi sergiliyoruz. Buraya gelen misafirlerimiz burada Selçuklu Belediyesinin atölyesinde üretilmiş olan çini eserlerini görme imkanına sahip oluyorlar. Aynı zamanda Selçuklu Belediyesi olarak bu zamana kadar ürettiğimiz Selçuklunun bütün tarihini, kültürünü, mimarisini yansıtan çok sayıda eserlerimiz var. Bunların da sergilenmesini burada oba çadırımızın içerisinde gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 23 kalıcı çini eser hediye ettik"

Malazgirt Zaferinin 949. Yıldönümü Etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ahlat’ta Cumhurbaşkanlığı için özel olarak yapılmış olan Külliyenin açılışının gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Cumhurbaşkanımız tarafından biz de Külliyenin açılışından önce kalıcı olarak sergilenmek üzere 23 tane çini eserimizi Külliyeye hediye ettik. Aynı zamanda açılış sırasında hem Cumhurbaşkanımıza hem de Devlet Bahçeli’ye özel hediye takdimlerimiz olacak" dedi.

Başkan Pekyatırmacı, "Anadolu’nun kapıları Sultan Alparslan tarafından Malazgirt’te açıldıktan sonra Konya 200 yıl Selçukluya başkentlik yaptı. Konya’yı temsilen Selçuklu Belediyesi olarak burada bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz ismini aldığımız Kadim Medeniyet Selçuklu’nun izlerini her tarafta mutlaka taşımaya gayret ediyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak Selçuklu Medeniyetine olan borcumuzu ödemek için her zaman gayret ediyoruz. Burada çok ciddi bir organizasyon oluşturulmuş vaziyette, Okçular Vakfına, Cumhurbaşkanlığımıza, Ahlat Belediyemize, Ahlat Kaymakamlığımıza burada oluşturulan organizasyon için özellikte teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

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