Başkan Pekyatırmacı mahalle ziyaretlerini dış mahallelerde sürdürüyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine Büyükşehir yasası ile bağlanan dış mahallelerde devam ediyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, mahallelerin ihtiyaçlarını ve yapılan yatırımları yerinde incelemek amacıyla sürdürdüğü ziyaretlerini Büyükşehir yasası ile merkeze bağlanan mahallelerde sürdürüyor. Başkan Pekyatırmacı, son olarak Ardıçlı, Dokuz, Sızma, Yükselen, Bağrıkurt mahalle muhtarları ve sakinleri ile bir araya geldi. Ziyaretler kapsamında mahalle sakinleri ile görüşen Başkan Pekyatırmacı, gelen talep ve önerileri de dinledi. Ziyaretlerinde Başkan Ahmet Pekyatırmacı’ya, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer de eşlik etti. Başkan Pekyatırmacı ziyaretler kapsamında mahallelere kazandırılacak eğitim, kültür ve sosyal tesis alanlarındaki yatırımların yanı sıra altyapı yatırımlarını da yerinde inceledi.

“Amacımız Selçuklu’nun geleceğine değer katmaktır”

Mahalle ziyaretlerinin yatırım ve hizmetlerin yerinde planlanmasında büyük katkı sağladığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Her yıl olduğu gibi 2021 yılında da Selçuklu’nun 72 mahallesinde muhtarlarımızın yanı sıra mahalle sakinlerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Merkezde yer alan mahallelerimizden başladığımız ziyaretler sonrasında sıra merkezden uzakta olan mahallelerimize geldi. Dış mahallelerimizdeki hemşehrilerimizle de bir araya gelerek istişareleri sürdüreceğiz. Yaptığımız bu ziyaretler ile mahallelerin hizmet ihtiyaçlarını tespit ederken, hemşehrilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak hizmetleri istişarelerle mahallelerimize götürmeyi planlıyoruz. Amacımız Selçuklu’nun sadece bu gününe değil geleceğine de değer katmaktır” şeklinde konuştu.