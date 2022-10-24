Başkan Pekyatırmacı gençlerle buluştu

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer Sancak Mahallesinde ikamet eden gençlerle buluştu.

Fırsat buldukça gençlerle bir araya gelmeye önem veren Başkan Pekyatırmacı, Sancak Mahallesinde ikamet eden gençlerle bir araya geldi. Programın ev sahipliğini ise AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer yaptı.

Selçuklu Belediye Başkanlığına uzanan süreci gençlerle paylaşan Başkan Pekyatırmacı, önemli tecrübe paylaşımlarında bulundu. Ülkenin geleceğinin gençlere emanet olduğunu ve gençlerin kendilerini donanımlı bir şekilde yetiştirebilmeleri için belediye olarak birçok projeye imza attıklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Gençlerimiz bizim göz bebeğimiz ve biz onlara çok önem veriyoruz ve bunu da gerek planlamalarımızla gerekse hayata geçirdiğimiz projelerle sahaya yansıtıyoruz. Bunun önemli örneklerinden bir tanesi olan Selçuklu Gençlik Merkezimiz gençlerimizi dinleyip anlamamızda önemli bir role sahip. Çok yakın bir zamanda açılışını yapacağımız Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi de yine gençlerimizin kendilerini donanımlı bir şekilde yetiştirebileceği yeni bir mekan. Yine faaliyete geçirdiğimiz Selçuklu Gençlik Mobil Uygulaması ile gençlerimize birçok imkan tanıyoruz ve bu uygulama ile onlara ulaşabiliyoruz. Bu uygulama aracılığıyla gençlerimize eğitim desteği de sunduk. Tüm genç arkadaşlarıma uygulamamızı telefonlarına indirmelerini öneriyorum. Gençlerimize yapılan yatırım geleceğe yapılan en kıymetli yatırımdır. Dolayısıyla her fırsatta gençlerimizi dinlemeye öneri ve taleplerini almaya ve eğitim hayatlarını kolaylaştırıcı çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Gençlerimize her daim güveniyoruz”

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer de gençlerle buluşmanın oldukça verimli olduğunu belirterek, “Gençleri dinlemenin yapılan işlerde önemli bir belirleyiciliği var. Bizler de her fırsatta onlarla bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize giden yolda gençlerimiz bizim yol arkadaşlarımız. Bizler gençlerimize güveniyoruz. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti her zaman gençlerin yanında onların hizmetinde. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızı genç kardeşlerimiz için seferber etmenin gayretinde olacağız” dedi.

Program gençlerle birlikte karşılıklı soru cevap bölümüyle sona erdi.