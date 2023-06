Başkan Pekyatırmacı: “En iyi hizmeti yapmanın gayreti içerisindeyiz”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ihtiyaçlar ve gelen talepler istikametinde ilçeye nitelikli eserler kazandırmaya devam ettiklerini belirterek, “Hemşehrilerimizden aldığımız güçle ilçemize ve mahallerimize en iyi hizmeti yapmanın gayreti içerisindeyiz” dedi.

Selçuklu Belediyesi’nin Cuma buluşmaları her hafta ilçenin farklı bir noktasında vatandaş ve belediye arasında köprü olmaya devam ediyor. Bu haftaki Cuma programının adresi Başbakanlık TOKİ Camii oldu. Cuma namazı sonrasında vatandaşlarla hasbihal ederek gelen talepleri dinleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu’da çok geniş bir yüzölçümde hizmet ürettiklerini ifade etti. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak mahallelerimizin ihtiyaçları ve gelen talepler istikametinde ilçemize nitelikli eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede Beyhekim Mahallemize bugüne kadar önemli hizmetler kazandırdık. Beyhekim Yüzme Havuzu, Saygı Anaokulu ve son dönemde hizmet vermeye başlayan Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi bunlardan sadece birkaçı. Bölgeye değer katan önemli bir eser olan Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi ile donanımlı ve vizyon sahibi bireylerin yetişmesine katkı sağlıyoruz. Tesisimizden başta çocuklarımız olmak üzere her yaştan hemşehrimiz istifade edebiliyor ve kariyer planlamalarına katkı sağlayabiliyor. Yine tesis içerisinde yer alan millet kıraathanesi de her yaştan hemşehrilerimizin bir araya geldiği hoş bir mekan oldu. Selçuklu Belediyesi olarak hemşehrilerimizden aldığımız güçle ilçemize ve mahallerimize en iyi hizmeti yapmanın gayreti içerisindeyiz. Bize bu noktada fikir ve önerileri ile destek olan tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

Cuma buluşmasına Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Beyhekim Mahalle Muhtarı Süleyman Karayel, Selçuklu Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti.