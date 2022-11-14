Başkan Pekyatırmacı diyabet etkinliğine katıldı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Tip 1 Diyabetliler ve Aileleri Derneği’nin 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Toplumu yakından ilgilendiren farkındalık çalışmalarında ön sırada yer alan Selçuklu Belediyesi bu çerçevede Tip 1 Diyabetliler ve Aileleri Derneği’nin organize ettiği etkinliğe ev sahipliği yaptı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın Tip 1 Diyabet rahatsızlığı olan çocukları ve aileleri ile bir araya geldiği organizasyonda tüm dünyada hızlı bir şekilde yayılan diyabete dikkat çekildi. Düzenlenen etkinliğe Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Tip 1 Diyabetliler ve Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Ali Karakoç, Tip 1 Diyabet rahatsızlığı olan çocuklar ve aileleri katıldı.

“Farkındalık çalışmalarının içerisinde yer almaya özen gösteriyoruz.”

Diyabetin tüm dünyada hızla artış gösterdiğinin altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Geçtiğimiz yıl Tip 1 Diyabetliler ve Aileleri Derneğinin farkındalık çalışmasına katılmıştık. Bu yıl yine aynı amaç için bir aradayız. Selçuklu Belediyesi olarak toplumumuzu yakından ilgilendiren her konuda taşın altına elimizi koymaya gayret ediyoruz. Diyabet rahatsızlığı da hızla yayılan bir hastalık ve bu sebeple bunu gündemimizde tutmamız gerekiyor. Geleceğimiz olan çocuklarımızın böyle bir tehditle karşı karşıya olması elbette ki üzücü. Ancak bu durumun farkında olmak ve tedbirini önceden almak hayatı idame ettirmede hiçbir engel teşkil etmiyor. Bu noktada erken tanı, farkındalık ve yaşam tarzı değişikliği ile bu oranları azaltmak ve sağlıklı bir yaşam sürmek mümkün. Belediye olarak bu tarz çalışmaların destekçisi olmaya devam edeceğiz. Ben etkinliğe katılan ailelerimize ve çocuklarımıza sağlıklı günler diliyorum Bizler, onların her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Pekyatırmacı etkinliğe katılan çocuklarla yakından ilgilenerek onlara hediye takdiminde bulundu. Program, Tip 1 Diyabetliler ve Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Ali Karakoç’un Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya plaket takdimi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.