Başkan Pekyatırmacı: “Çalışmalarımızı Türkiye vizyonu doğrultusunda sürdürüyoruz”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu’nun vizyon projelerinden biri olan Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi’ni ziyaret ederek burada eğitim alan kursiyerlerle bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesi okul dışı öğrenme ortamlarından olan Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi yeni eğitim döneminde de faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Akademi, 12 atölyede tüm yaş gruplarından bin 250 vatandaşa sunduğu eğitimlerle geleceğin donanımlı ve vizyon sahibi bireylerinin yetişmesine ve yeni yeteneklerin keşfedilmesine katkı sağlıyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi’ni ziyaret ederek burada eğitim alan kursiyerlerle bir araya geldi. Atölyeleri tek tek gezen Başkan Pekyatırmacı kursiyerlerle eğitimler üzerine sohbet ederken yapılan çalışmalar hakkında eğitmenlerden bilgi aldı. Selçuklu Belediyesi’nin eğitime önemli bir desteği olan Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi’nde hat sanatları, takı tasarım, fotoğrafçılık, siber güvenlik, moda tasarım ve üretim, genç kalemler yazarlık ve hitabet, organik oyuncak üretim ve vefa gençlik atölyesi olmak üzere 8 kategoride eğitimler gerçekleştiriliyor. Eğitimlerden ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra yetişkinlerde faydalanıyor.

“En değerli yatırım insana yapılan yatırımdır”

Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi’nin Selçuklu Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı önemli yatırımlardan birisi olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Burada modern teknolojinin sağladığı tüm imkanları başta çocuklarımız olmak üzere her yaştan hemşehrimizin hizmetine sunuyoruz. Amacımız ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu doğrultusunda siber güvenlikten moda tasarıma kadar farklı branşlarda iletişim becerisi yüksek, çağın getirdiği yeniliklere açık özgüven sahibi bireyler yetiştirmek. Şüphesiz insana yapılan yatırım en değerli yatırımdır ve aynı zamanda geleceğe yapılan yatırımdır. Bu noktada Selçuklu Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize ne tür bir sorumluluk düşüyorsa yapmaya hazırız. Beyhekim Gelişim ve Teknokloji Akademisi’nin işlerliğinin artması noktasında işbirliği içerisinde olduğumuz Milli Eğitim Müdürlüğümüze, özverili gayretlerinden dolayı eğitmenlerimize ve kurslarımıza yoğun ilgi gösteren tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyorum” dedi.