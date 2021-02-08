Başkan Pekyatırmacı: "Amacımız Selçuklu’nun geleceğine değer katmaktır"

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleriyle vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağladıklarını belirterek, amaçlarının Selçuklu’nun sadece bu gününe değil geleceğine de değer katmak olduğunu söyledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, mahallelerin ihtiyaçlarını ve yapılan yatırımları yerinde incelemek amacıyla merkezde bulunan mahallelere ziyaretler gerçekleştiriyor. İlk olarak Feritpaşa, Musalla Bağları, İhsaniye, Ferhuniye, Fatih, Kılıçarslan, Hacıkaymak, Şeker, Selçuk, Akıncılar, Hanaybaşı, Hocacihan, Akşemsettin ve Esenler mahallelerini ziyaret eden Başkan Pekyatırmacı, mahalle muhtarları ve sakinleri ile bir araya geldi. Ziyaretler kapsamında mahalle esnaflarıyla da görüşen Başkan Pekyatırmacı, gelen talep ve önerileri de dinledi. Ziyaretlerinde Başkan Ahmet Pekyatırmacı’ya, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve Belediye Başkan Yardımcıları eşlik etti. Başkan Pekyatırmacı ziyaretler kapsamında mahallelere kazandırılacak eğitim, kültür ve sosyal tesis alanlarındaki yatırımların yanı sıra altyapı yatırımlarını da yerinde inceledi.

“Amacımız Selçuklu’nun geleceğine değer katmaktır”

Mahalle ziyaretlerinin yatırım ve hizmetlerin yerinde planlanmasında büyük katkı sağladığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Her yıl olduğu gibi 2021 yılında da Selçuklu’nun 72 mahallesinde muhtarlarımızın yanı sıra mahalle sakinlerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Merkezde yer alan mahallelerimizden başladığımız ziyaretler kapsamında bütün mahallelerimizi ziyaret ederek hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz. Yaptığımız bu ziyaretler ile mahallelerin hizmet ihtiyaçlarının tespit ederken, hemşehrilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlıyoruz. Amacımız Selçuklu’nun sadece bu gününe değil geleceğine de değer katmaktır” şeklinde konuştu.