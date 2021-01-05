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Başkan Pekyatırmacı: “2021 Selçuklu’da hizmet yılı olacak"

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 2021 yılının Selçuklu’da hizmet yılı olacağını söyledi.

KONYA 05.01.2021, 15:56
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Başkan Pekyatırmacı: “2021 Selçuklu’da hizmet yılı olacak"

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 2021 yılının Selçuklu’da hizmet yılı olacağını söyledi.

Selçuklu Belediyesi 2021 yılı belediye meclis toplantısının ilk oturumunu belediye meclis salonunda gerçekleştirdi. Toplantı öncesinde Selçuklu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün 2020 yılında yaptığı faaliyetler ve 2021 yılında yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler verildi. Toplantıda Ocak ayının gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanırken, denetim komisyonu üyelikleri için seçim yapıldı.

Yılın ilk toplantısında meclis üyelerine hitap eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 2021 yılı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 2020 yılında pandemiye rağmen hizmetlerin devam ettiğini belirten Başkan Pekyatırmacı, 2021 yılında da meclisin aldığı kararlar doğrultusunda yeni yatırımlar yapmaya devam edeceklerini söyledi.

“2021 yılı için ciddi çalışmalar yaptık”

Yeni yılın ülkemize hayırlar getirmesini temenni ederek sözlerine başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, pandemiden dolayı ertelenen planlı çalışmaların bu yıl tamamlanacağını kaydetti. Pekyatırmacı şunları söyledi: "2020 yılında yaşadığımız süreçler içerisinde belediyecilik faaliyetleri anlamında bu süreçlerden etkilendik ama her ne kadar zor süreçlerden geçersek geçelim hiçbir zaman görev ve sorumluluklarımızı ihmal etmedik ve azami ölçüde üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmenin gayreti içerisinde olduk. Pandeminin olumsuzluklarına rağmen son dönemde hem yaptığımız açılışlarla hem de yeni ihalelerimizle 2021 yılı için çok ciddi bir hazırlık ve planlamayı yapmış olduk. 2020 yılında yapmayı planladığımız çalışmalarımız vardı ama bu çalışmaların bazılarını pandemiden dolayı ertelemek durumunda kaldık. 2021 yılı içerisinde hem şehrimizde hem ülke içerisinde hem de yurt dışında planladığımız programlarımız var. Bunları inşallah 2021 yılı içerisinde gerçekleştirmek nasip olur.”

“Ulaşabileceğimiz gençlerin sayısını artırmayı hedefliyoruz”

Selçuklu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün faaliyetleri hakkında da konuşan Başkan Pekyatırmacı, “Belediye olarak asli vazifelerimizi en iyi şekilde yapma gayretindeyiz ama bunun yanında mutlaka sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetleri anlamında da üzerimize büyük görevler düşüyor. En başta gençlerimizin ve çocuklarımızın kişisel gelişimlerine katkı sunmak, onların okul dışı öğrenme ortamlarında hem kişisel hem de akademik gelişimlerine katkı sunmak için yapmamız gereken birçok faaliyet bulunuyor. Gerçekleştirdiğimiz atölye faaliyetleri, tabiat okulu faaliyetleri ve trafik eğitimi faaliyetleri bunların birer parçası. Yeni kuracağımız atölyelerle ve uzaktan eğitim merkezleriyle çok daha gelişmiş bir şekilde sayımızı da artırarak ulaşabildiğimiz gençlerin sayısını da artırarak inşallah bu faaliyetlerimizi en iyi şekilde gerçekleştirmenin yine çabası içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı.
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