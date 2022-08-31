Başkan Öztürk: “Konya yılın 2. çeyreğinde de Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlamıştır”

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye ekonomisinin 2022 yılı 2. çeyreğinde de büyümesine özel sektörün üretim ve ihracatı ile büyük katkı sağladığını belirterek, “Fedakarca çalışarak şehrimiz ve ülkemiz ekonomisini büyüten özel sektör temsilcilerimizi ve tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2022 yılı ikinci çeyrek verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdü. İlk çeyrekte ise yüzde 7,3 olarak gerçekleşen büyüme yüzde 7,5 olarak revize edildi. Büyüme rakamlarını değerlendiren KTO Başkanı Selçuk Öztürk, sanayide yüzde 7,8, hizmetlerde yüzde 18,1 büyüme kaydedilirken, net ihracatın genel büyümeye katkısının ise yüzde 2,7 puan olduğunu ifade ederek, “TÜİK verilerine göre, GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 26,6, hizmet faaliyetleri yüzde 18,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 11,0, sanayi yüzde 7,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 5,3, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,7 arttı. Tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2,9 ile inşaat sektörü ise yüzde 10,9 azaldı. Bu rakamlara göre, Türkiye ekonomisinin 2022 yılı ikinci çeyreğinde de büyümesine özel sektörümüzün üretim ve ihracat ile büyük katkı sağladığını görmekteyiz. Fedakarca çalışarak şehrimiz ve ülkemiz ekonomisini büyüten özel sektör temsilcilerimizi ve tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Öztürk, “2022’nin ilk yarısında 1.609 milyar dolar ihracat yapan, sanayi kapasitesini ve üretimini artıran, özel sektör yatırımları devam eden, istihdamını yükselten Konya, yılın ikinci çeyreğinde de Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlamıştır. Konya olarak şehrimiz ve ülkemiz ekonomini büyütmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.