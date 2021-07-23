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Başkan Oprukçu vatandaşlarla bayramlaştı

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı.

KONYA 23.07.2021, 12:45
Başkan Oprukçu vatandaşlarla bayramlaştı
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Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Kurban Bayramı dolayısıyla Akhüyük Termal Tesislerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların bayramını kutlayan Başkan Oprukçu, "Bu güzel bayram gününde hemşerilerimizle Akhüyük Termal Tesislerimizde bir araya geldik ve bayramlarını kutladık. Ereğlimizi Termal Turizm’in Merkezi haline dönüştürme hedefiyle yaptığımız tesisimizi hemşerilerilerimiz çok sevdi. Onların seveceği nice hizmetleri gerçekleştirmeye Ereğli’mize layıkıyla hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.
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