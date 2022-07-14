Başkan Oprukçu: “Bizim için söz konusu vatansa gerisi teferruattır”

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, 15 Temmuz’un milletin egemenliğine ve iradesine karşı planlanan hain bir darbe girişimi olduğunu söyledi.

Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Oprukçu mesajında, “O gece aziz milletimiz silahsız ve cansiperane bir şekilde sokağa fırlamış hainlerin silahlarına, tanklarına, toplarına duvar olmuşlardır. Türk Milleti’nin konu vatan olduğunda geçmişte olduğu gibi ölümden kaçmayarak düşmana karşı koyacağını o gece tüm dünya bir kez daha görmüştür. Ecdadımız kanlarıyla, canlarıyla kazandıkları bu vatanı bize miras bırakmıştır, bizlerin ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin bu mirası kıyamete kadar koruyacağına inancımız tamdır. Hiçbir güç Türk Milleti’nin vatan aşkının önünde duramaz, gelecekte de duramayacaktır. Bizim gücümüz iman gücüyle yoğrulmuştur ve hiçbir zaman sarsılmayacaktır. Bizim için söz konusu vatansa gerisi teferruattır. 15 Temmuz’u unutmayacak, unutturmayacağız. Allah, milletimize böyle acıları bir daha yaşatmasın. O gece milletimiz destansı zaferlerine yenisini eklemiştir. Bu zafer vatanımıza göz diken tüm düşmanlara ve hainlere bir gözdağıdır. O kara gece, Kurtuluş Savaşı’mızda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ecdadımızın gösterdikleri mücadele yüzyıllar geçse aynı şekilde vuku bulacağının apaçık göstergesi olmuştur. Asker kisvesine bürünmüş, kendi milletine silah sıkan hainlere karşı iradesini ve egemenliğini koruyan milletimizle her zaman gurur duyuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi minnetle, rahmetle ve hürmetle anıyorum. Milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun” dedi.