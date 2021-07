Başkan Oprukçu: “15 Temmuz bir bağımsızlık destanıdır"

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, 15 Temmuz’un bir bağımsızlık destanı olduğunu belirterek, Türk milletinin verdiği onur mücadelesinin tüm dünyada ibret ve gıptayla izlendiğini söyledi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz’un yüce Türk milletinin vicdanını ve hür iradesini muhafaza ettiği, düşman mihraklara karşı göğsünü siper ettiği bağımsızlık destanı olduğunu ifade eden Başkan Hüseyin Oprukçu, “ Hainlere karşı dik duruşunu sergileyen milletimizin 7’den 70’e verdiği onur mücadelesi tüm dünyada da ibretle ve gıptayla izlendi. Ayrıca 15 Temmuz, içerde hain güçlerin kalkıştığı darbe girişimi, dışarıda birçok düşmanın ellerini ovuşturarak beklediği bir ihanet gecesidir. Ancak aziz milletimizin vatanı uğruna ellerinde hiçbir şey olmadan tankın, topun, silahın önünde durması ile bir zafer gecesine, demokrasi şölenine dönüşen bir gece olarak tarihteki yerini almıştır” dedi.

251 vatan evladının o gece vatanın geleceğini armağan ettiğini, demokrasi ve milli birliği gelecek nesillere emanet ettiğini kaydeden Başkan Oprukçu, “Bu hain girişim ile bir kez daha şahit olduk ki Türk milletinin bağımsızlığına hiçbir güç, hiçbir oluşum ve hiçbir hain kast edemez. Tarih boyunca bu hep böyle oldu. Genci, yaşlısı, kadını, erkeği, polisi, askeri, çiftçisi, emeklisi kısacası damarlarında asil Türk kanı taşıyan her fert yüreğindeki vatan sevgisi ile tüm zorluklara göğüs germiş, germeye de devam edecektir. Kalbi vatan diye atan Türk’e her düşman, her hain boyun eğmeye mahkumdur. Çanakkale’de Seyit Onbaşılar, 93 Harbi’nde Nene Hatunlar, Kurtuluş Savaşı’nda toprağa düşen her can, her saniye yeniden doğuyor bu topraklarda. Milletimiz şunu çok iyi bilsin bizi bizden başka seven olamaz. Çünkü bu kadar cesur, akıllı, çalışkan ve asil bir millet kontrol altında tutulmak istenecek ve bu kadar kıymetli bir vatan toprağı türlü entrika, hainlik ve oyunlarla elimizden alınmak istenecektir. Fakat ecdadımızın kanlarıyla kazandığımız bu topraklar kıyamete kadar milletimizin olacak ve Türk milleti her zaman bağımsız kalacak buna yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimizin ve yüce Türk milletinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyorum. 15 Temmuz şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, şehit ailelerimize ve gazilerimize hürmetlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.