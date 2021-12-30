Başkan Kütükcü, Konyalı sanayicilerin sorunlarını Ticaret Bakanı Muş’a anlattı

Konya Sanayi Odası (KSO) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımı ile gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Müşterek Konsey Toplantısı’na katıldı. Toplantıda söz alan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Konyalı sanayicilerin sorunlarını Bakan Muş’a anlatarak, destek istedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Müşterek Konsey Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda konuşan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, sanayicilerin hammaddeye ulaşımda yaşadığı sıkıntılardan üretim amacıyla ithal edilen makinelerdeki bürokratik işlemlerin hızlandırılmasına, kurumlar vergisinin düşürülmesinden KOBİ’leri destekleyen yeni bir kredi garanti fonu (KGF) destek paketinin açıklanmasına değin pek çok talebi dile getirerek, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan destek istedi.

“Firmaların, işletme sermayesi ihtiyacı arttı”

Konuşmasında maliyetlerdeki artışlardan dolayı firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarının da arttığına dikkat çeken Kütükcü, “Artan işletme sermayesi ihtiyacı, firmalarımızı zorlamaya başladı. Firmalarımızın işletme sermayelerini geliştirecek bir destek mekanizmasına ihtiyaç var. Ayrıca üretim amacıyla ithal edilen Türkiye’de üretimi olmayan ikinci el makinelerde ithalat süreçleri uzuyor, üretimin aksamasına ve maddi kayıpların oluşmasına neden oluyor. Sanayicilerimiz adına, bu işlemlerde bürokratik işlemlerin hızlandırılmasını talep ediyoruz. Yine, KDV iadesinde tedarikçilerin de vergi borçlarına mahsup imkanı getirilmesi yönünde talebimiz var. Bu uygulamanın hayata geçirilmesi de firmalarımızı işletme sermayesi sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Kütükcü, kademeli doğal gaz ücret tarifesi ile kapasitesini yükselterek üretimini artıran işletmelerin doğal gazı yüzde 100 zamlı kullanmak zorunda kalacaklarını da kaydederek, bu düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesini istediklerini sözlerine ekledi. TOBB Müşterek Konsey Toplantısına, Konya Sanayi Odası Başkan Yardımcısı M. Veli Tekelioğlu da katıldı.