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Başkan Konuk: "2021’e adım attığımız andan başlayarak kaybettiğimiz zamanın telafisine odaklanacağız"

25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “2020 takvim yılını kapatıp 2021’e adım attığımız bugünden başlayarak kaybettiğimiz zamanın telafisine odaklanacağız. Gelecek yıllarımızın kazanılmış yıllar olması için çocuklarımızın eğitimdeki kayıplarının telafisinden, iş ve sosyal hayatın yeniden inşasına kadar yapacağımız çok iş var" dedi.

KONYA 31.12.2020, 15:01
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Başkan Konuk: "2021’e adım attığımız andan başlayarak kaybettiğimiz zamanın telafisine odaklanacağız"

25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “2020 takvim yılını kapatıp 2021’e adım attığımız bugünden başlayarak kaybettiğimiz zamanın telafisine odaklanacağız. Gelecek yıllarımızın kazanılmış yıllar olması için çocuklarımızın eğitimdeki kayıplarının telafisinden, iş ve sosyal hayatın yeniden inşasına kadar yapacağımız çok iş var" dedi.

25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Konuk mesajında, “Tamamlanan yılların bazıları ya tek tek insanların hayatında ya toplumların ya da tüm insanlığın ortak hafızasında iz bırakır. Geriye doğru dönüp bakıldığında ya da hatıralarda hep yaşananlarla anılır. Yılın hangi rakam terkiplerinden oluştuğunun önemi yoktur. Bazı yıllar rakamla ifade edilmez bireysel hayatımızdaki, aile hayatımızdaki iyi kötü hatıralarla anılır. Rakamların yerini hadiseler alır ve o yıllar; kızımın doğduğu yıl olur, oğlumun askere gittiği, çocukların evlendiği, evi aldığımız, torunun sünnet olduğu, kızımın işe girdiği, kardeşimin mezun olduğu, dedemin ameliyat olduğu, ninemin vefat ettiği yıl olur. Bazı yıllara ise milletlerin ortak hafızasında ortak bir anlam yüklenir, deprem yılı deyince 1999’u hatırlarız mesela zafer yılı dendiğinde aynı yılı hatırladığımız gibi, Fetih yılının 1453’ü hatırlatması gibi. Sınırları aşan bazı yıllar vardır ki onlara bütün insanlık için aynı anlam yüklenir, o yıllar insanlığın ortak hafızasında aynı adla adlandırılır. Buhran yılı 1929’dur mesela. 2020’de tüm insanlığın ortak hafızasında salgın yılıdır. Endişe ile adım attığımız, zorluklarla devam eden bir yılı tamamlayıp, yaşadığımız zorluklardan çıkardığımız dersler ve kaybettiğimiz zamanı telafi edeceğimiz bir yıl olması temennisiyle yeni bir yıla adım atıyoruz” ifadelerini kullandı.

“2021’e adım attığımız bugünden başlayarak kaybettiğimiz zamanın telafisine odaklanacağız”

Salgının gölgesinde geçen yılda çok şey öğrendiğimizi, bilimde, sanayide, tarımda gücümüze güç katmamız gerektiğinin bir kez daha teyit edildiğini ifade eden Başkan Konuk, “2020 takvim yılını kapatıp 2021’e adım attığımız bugünden başlayarak kaybettiğimiz zamanın telafisine odaklanacağız. Gelecek yıllarımızın kazanılmış yıllar olması için çocuklarımızın eğitimdeki kayıplarının telafisinden, iş ve sosyal hayatın yeniden inşasına kadar yapacağımız çok iş var. İnşallah, tüm dünya gibi ülkemizde önce salgını kontrol altına alıp tehdit olmaktan çıkaracak sonra da nekahet döneminden çıkıp artık yürümeye, koşmaya başlayacak. Yeni bir yıla adım atarken üzerimize düşen, yaşanan zor yılın ve o yılın zorluklarının muhasebesini yaparak yarına sahip çıkma ve yarınları inşa etmektir. Biz üreticiler olarak kendi payımıza muhasebemizi yaptık. Bu topraklarda sarsıntıların yıkımla sonuçlanmaması, yaşanan kayıpların süratle telafisi için, kimseye muhtaç olmadan kendi yaramızı kendimizin sarabileceği kadar güçlü, kudretli ve kuvvetli olmalıyız. O güce ve o kudrete sahip olabilmek için de hem bu topraklarda daha çok üretmeliyiz hem de bu topraklarda üretileni kıymetlendirmeyi başarmalıyız” şeklinde konuştu.

“Bugün dünden daha çok üretiyoruz, yarınlarda ise misli ile fazlasını üreteceğiz”

Genel Başkan Recep Konuk, açıklamasını şöyle tamamladı: “Pancar üreticileri olarak dün yaptığımız buydu, yani daha çok üretmek. Bugün dünden daha çok üretiyoruz, yarınlarda ise misli ile fazlasını üreteceğiz. Daha fazla üreteceğiz, daha büyük işler başaracağız ki, bu topraklar mamur olacak, bereket ve huzur iklimi bu topraklara egemen olacak ve herkes bu bereketten pay alacak, milletimizin işi büyüyecek, aşı artacak, bugünü ve yarını dün ve önceki günden, önümüzdeki yılı ve yılları geçmiş yıl ve yıllardan daha iyi, daha müreffeh olacak. 2021’den itibaren her yılın bizim ülkemizin, bizim milletimizin ve Türk çiftçisinin tarihinde zorluklardan ari, kazanılmış yıllar olarak yazılmasını, 2021’den başlayarak gelecek tüm yılların zenginliğimize zenginlik, gücümüze güç ve kudretimize kudret kattığımız yıllar olmasını diliyor, dün olduğu gibi yarınlarda da daha güçlü, daha kudretli, daha müreffeh bir Türkiye yolunda üzerimize düşeni eksiksiz ve tam yapmaya devam edeceğimizi beyan ederek, en başta sağlık olmak üzere başarı, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket dolu bir yıl dileği ile tüm hemşehrilerimin ve milletimizin yeni yılını kutluyorum.”
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