Başkan Kılca’dan esnaf ziyareti

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçe esnafını ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç’in de eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Hasan Kılca, pandemi dolayısıyla esnafa maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyulması konusunda hassasiyet gösterilmesi çağrısında bulundu. Bölge esnafının taleplerini dinleyen ve varsa mahallelerin eksikliklerini yerinde tespit eden Hasan Kılca, her zaman vatandaşla iç içe olduklarının altını çizdi. Kılca, Karatay Belediyesi’nin söz konusu mahallelerde tamamladığı veya yeni başlayacağı hizmetler hakkında da bölge sakinlerini bilgilendirerek yeni talepler için de istişarelerde bulundu.

“Karatay’ı gönül gönüle daha güzel güzel yerlere taşıyacağız”

Kılca, esnaflarla sık sık bir araya gelerek onlarla birçok konuyu istişare edip, fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, “Ziyaretlerimizde ayrıca Karatayımız için yaptığımız çalışmalar ve önümüzdeki dönemlerde hayata geçireceğimiz projelerimizi de anlatma fırsatı buluyoruz. Çünkü hemşehrilerimizle bütünleşerek yapılacak hizmetlerin daha verimli ve daha isabetli olacağını biliyoruz. Esnafımızla işleri hakkında konuşuyoruz. Onların bizlerden beklentilerini dinliyoruz. Biz de kendimizi anlatma fırsatı buluyoruz. Ziyaretlerimiz çok olumlu geçiyor. Belediyemizi ilgilendiren konularda istişare ederek varsa yapılacak, onları çözüme kavuşturuyoruz. Salgın sürecindeyiz. Bu dönemde esnafımızın sıkıntılarının farkındayız. Bu vesileyle, vatandaşlarımızdan ricam; alışverişlerimizi yaparken kendi insanımızı, kendi marka ve yerli ürünlerimizi tercih etmeleridir. Bizler de buna hassasiyet gösteriyoruz ve esnafımızın, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İnşallah bu dönemler de bitecek. Karatay Belediyesi olarak, ilçemizi hep birlikte el ele gönül gönülle daha güzel yerlere taşıyoruz. Bizleri güler yüzüyle karşılayan esnafımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” dedi.