Başkan Kılca, yol ve kaldırım çalışmalarını inceledi
KARATAY BELEDİYE BAŞKANI HASAN KILCA, BELEDİYE FEN İŞLERİ EKİPLERİNİN HAYIROĞLU VE HACIYUSUF MESCİT MAHALLELERİNDE YÜRÜTTÜĞÜ KALDIRIM YENİLEME VE PARKE-BORDÜR DÖŞEME ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ.
Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye fen işleri ekiplerinin Hayıroğlu ve Hacıyusuf Mescit Mahallelerinde yürüttüğü kaldırım yenileme ve parke-bordür döşeme çalışmalarını inceledi. Karatay’ın her alanda ilerlemesi ve gelişmesi için çalıştıklarını söyleyen Başkan Hasan Kılca, “Hemşehrilerimizin yaşam standardını yükseltmek için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.
Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir tarafından asfalt serimi sokak ve caddede yol genişletme, sathi kaplama, yama, tretuvar ile bordür-parke çalışması yapıyor. Bu kapsamda Hacıyusuf Mescit ve Hayıroğlu Mahallelerinde de başlatılan kaldırım parke ve bordür taşı döşeme çalışması devam ediyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, söz konusu mahalleleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Hasan Kılca, gerçekleştirilen çalışmalarla vatandaşın hayatına çok daha fazla kalite ve konforun yanında farklı bir estetiğin de kazandırıldığını belirtti.
“Hemşehrilerimizin yaşam standardını yükseltiyoruz”
Hasan Kılca, “Karatay’daki yaşam standartlarını daha da yükseltmek için tüm ekiplerimizle sahadayız ve gece gündüz demeden çalışıyoruz. İlçemizin her alanında farklı çalışmaları yürüten ekiplerimiz, hemşehrilerimizin daha rahat etmesi, nezih ortamlarda zaman geçirmesi ve yaşam kalitelerini arttıracak çalışmalara imza atıyor. İlçemizin ihtiyaç duyulan noktalarında havalar müsait oldukça yeni yol açma ve genişletme çalışmaları, asfalt serimi, satıh kaplama ve yama çalışmaları ile tretuvar parke ve bordür çalışmalarımız devam edecek” dedi.
|İmsak
|05:01
|Güneş
|06:30
|Öğle
|13:07
|İkindi
|16:43
|Akşam
|19:35
|Yatsı
|20:57
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25