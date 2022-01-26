Başkan Kılca: “Var gücümüzle seferberlik halinde sahadayız”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin her bölgesinde kar ve tuzlama çalışması yaparak vatandaşların ulaşımını kolaylaştıran mesai arkadaşlarına teşekkür ederek seferberlik halinde sahada olduklarını söyledi.

Hafta sonundan itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çalışmalarını aralıksız sürdüren Karatay Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmaları kapsamında kaldırım, cadde ve sokaklardaki karları temizleme çalışmalarına devam ediyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yoğun kar yağışında Karatay’ın her bölgesinde kar ve tuzlama çalışması yaparak vatandaşların ulaşımını kolaylaştıran mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Hasan Kılca, vatandaşların daha güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamak için kar temizleme ekiplerinin 24 saat esasına göre aralıksız çalıştıklarını belirtti. Kar temizliği yapan tüm personele gayret ve özverileri için teşekkür eden Başkan Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak bütün ekiplerimizle birlikte sahaya indik. İlimizin en büyük yüzölçümüne sahip ilçelerinin başında gelen Karatay’da öncelik sıralamasına göre günlerdir gece gündüz demeden ekiplerimizle sahada seferberlik halinde çalışıyoruz. Soğuk kış günlerinde mesai arkadaşlarımız, vatandaşlarımızın ulaşımlarını rahat sağlamaları için üstün bir performansla çalışıyor. 24 saat hizmet anlayışı ile kaldırım temizliği, kar kürüme çalışmaları, yol tuzlama çalışmaları ile ilçemizde ulaşımı rahatlamak noktasında gayret ediyorlar. Biz de bu soğukta onları yalnız bırakmayalım diye salep ikram ederek içlerini ısıtmak istedik. Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde iş makinelerimiz ve personelimiz ile birlikte başlattığımız karla mücadele çalışmalarımız hızla sürüyor. İş makineleri ile cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması devam ederken, aynı anda kar ekibindeki arkadaşlarımız da küreklerle ilçe merkezindeki kaldırımları temizliyor. Kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Büyük bir özveriyle gayret eden tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.