Başkan Kılca Ortakonak Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ortakonak Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek, mahalleye kazandırılan iş yerinin açılışını gerçekleştirdi.

Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ortakonak Mahalle sakinleriyle bir araya geldi. AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, MHP Karatay İlçe Başkanı Sebahattin Küçükdoğru, Karatay Mülki İdare Amirleri ve muhtarların da eşlik ettiği ziyarette Başkan Hasan Kılca, yapılan hizmetleri anlatarak bölge halkıyla istişare etti. Hasan Kılca, gerçekleştirdiği ziyarette mahalleye kazandırılan iş yerinin de açılışını yaptı. Ortakonak Mahallesi’nde sürdürülen belediyecilik çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi veren Başkan Kılca, mahalle sakinlerinin istek ve önerileri dinledi. Mahalle ziyaretlerini ve Karatay Belediyesi olarak ilçe genelinde yaptıkları çalışmaları değerlendiren Kılca, mahalle ziyaretleri kapsamında Karataylılar ile bir araya geldiklerini hatırlatarak söz konusu ziyaretlerin hizmetlerinin şekillenmesi açısından oldukça verimli geçtiğinin altını çizdi.

“Mesaimizi yeni projeler üretmek için harcıyoruz”

Vatandaşların öneri ve taleplerini dinleyen Kılca, belediyelerin, vatandaşın varlığı ve en önemlisi de memnuniyetiyle güçlenip taçlandığını belirterek, “Sık sık bir araya geldiğimiz hemşehrilerimizin her türlü sorununa kulak veriyor, beklenti ve taleplerini elimizden geldiğince ve imkânlarımız ölçüsünde yerine getirmeye çalışıyoruz. Karataylı hemşehrilerimizin hayır duasını almak için çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın taleplerini büyük bir titizlikle değerlendiriyoruz. Karatay Belediyesi olarak sizlerin hizmetkarıyız, hizmetinizdeyiz. Sizlerin isteklerini, arzularını yerine getirmek için çalışıyoruz, sizlerden dua ve destek bekliyoruz. Tek arzumuz var o da vatandaşlarımızın daha konforlu, daha kaliteli ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesidir. Bütün mesaimizi yeni projeler üretmek için harcıyoruz. Hemşehrilerimizin sevgisi ve güveni daha çok çalışmamızı sağlıyor” dedi.

Ortakonak Mahallesi’ne kazandırılan iş yerinin açılışını da gerçekleştiren Kılca, “Her alanda büyüdükçe, yeni işyerleri açılıyor, esnafımızın kazancı artıyor. Mahallelerimizde böylesine işyerlerinin çoğalmasını temenni ediyorum. Ayrıca iş istihdamı sağlayacak olan bu işletmemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.