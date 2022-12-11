Başkan Kılca: “Önceliğimiz eğitim ve geleceğimiz olan çocuklarımız”

Konya’nın merkez Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Bu ay içerisinde yapacağımız ziyaretlerle birlikte ilçemizdeki 160 okulun tamamını ziyaret etmiş olacağız. Karatay Belediyesi olarak ilk önceliğimiz hep eğitim ve geleceğimiz olan çocuklarımız olmuştur” dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın ilçe genelindeki bütün okulları kapsayan ziyaretleri devam ediyor. Karatay Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan ve Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuccu ile birlikte yapılan ziyaretlerin bu ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. Dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, araya pandemi girmesine rağmen göreve geldiği 2019’dan bu yana geçen süre içerisinde ilçedeki tüm okulları ziyaret etmiş olacak. Söz konusu ziyaretlerde Başkan Hasan Kılca; okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerle buluşarak hem okulların hem de öğretmen ve öğrencilerin taleplerini birinci ağızdan not alıp çözüme kavuşturulması için büyük gayret ediyor.

“İsmil, Hayıroğlu ve Ovakavağı’nın 9 okulu ziyaret edildi”

Bu çerçevede Hasan Kılca, merkeze uzak İsmil Fatih İlkokulu, İsmil Atatürk İlkokulu, İsmil Cumhuriyet İlkokulu, İsmil İmam Hatip Ortaokulu, İsmil Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hayıroğlu İlkokulu, Hayıroğlu İmam Hatip Ortaokulu, Ovakavağı İlkokulu ve Ovakavağı İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret etti. Karatay Belediyesi olarak eğitime yönelik hayata geçirilen hizmetler ile yeni projeler hakkında okul idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri bilgilendiren Kılca, okul ziyaretlerine büyük önem verdiklerine vurgu yaptı. Eğitime her zaman öncelik verdiklerini ve ilçedeki eğitim kurumlarının dönüşüm ile gelişimi için gayret gösterdiklerini söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, belediye başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz, Kent Konseyi ve Gençlik Meclisi başkanlarımızla birlikte uzun bir süredir ilçemizdeki okullarımızı ziyaret ediyoruz. Çünkü eğitim ve öğrencilerimiz her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu çerçevede son 3 buçuk yılda okullarımıza suni çim halı sahalar yapıyoruz. İlçemize 6 yeni eğitim tesisi kazandırdık. Robotik kodlama atölyeleri kuruyoruz. İlçemize Trafik Eğitim Parkı kazandırdık ve 4’ncü sınıf öğrencilerimizi buraya getirerek trafik bilinci oluşturulmasına katkı sunuyoruz. İkinci trafik eğitim parkımızın yapımı da sürüyor. Yine ilçemizde ilkokul birinci sınıfa başlayan tüm öğrencilerimize çanta ve kırtasiye desteğimizi sürdürüyoruz. Ortaokul ve lise öğrencilerimize TÜBİTAK Bilim ve Teknik ile Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerini ücretsiz ulaştırıyoruz. Dolayısıyla amacımız ilçemizdeki eğitim kadrosunun okulların veya öğrencilerin ihtiyaçlarından çok tamamen eğitime odaklanmasını sağlamak. Eğitime destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Karatay Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, “Başkanımız gerek okullarımızın fiziki imkânlarının iyileştirilmesi gerekse eğitim alanında pek çok proje üreterek bu konuda önemli desteklerde bulunuyor ve eğitime değer veriyor. Uzun bir süredir okullarımızı başkanımızla birlikte ziyaret edip öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle bir araya geliyoruz. Bizler için de oldukça verimli geçiyor. Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.