Başkan Kılca: “Neslin ihyası için çalışıyoruz”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçeye kazandırdığı yeni okullar, kütüphaneler, spor tesisleri ve halı sahalar ile okulların çevre düzenlemelerinin yanı sıra pek çok eğitime yönelik daha pek çok yatırımla 2021’de de adından söz ettirdi.

Konya’nın ve Karatay’ın derslik ihtiyacına katkı sunmak adına ilçeye yeni eğitim yuvaları kazandırmak için büyük bir gayret gösteren Karatay Belediyesi, 2019 ile 2021 tarihleri arasında yeni eğitim tesislerini ilçeye kazandırdı. Bu kapsamda 29 dersliği, laboratuvarları ve atölyeleriyle ilçenin öğrencilerin gelişimine büyük katkı sunan Karatay Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), 24 derslikli Sezai Karakoç İmam Hatip Ortaokulu, yine 24 derslikli Hamzaoğlu İlkokulu ile 8’er derslikli Hamzaoğlu ve Köprübaşı Mevlana Anaokullarının yanı sıra 8 derslikli Doğuş Öğrenme Merkezi olmak üzere toplam maliyetleri 34.2 milyon lirayı aşan 101 derslikli 6 eğitim tesisini eğitim camiasının hizmetine sundu. Söz konusu projelerden Karatay Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), 24 derslikli Sezai Karakoç İmam Hatip Ortaokulu, yine 24 derslikli Hamzaoğlu İlkokulu ile 8’er derslikli Hamzaoğlu ve Köprübaşı Mevlana Anaokulları 2021’de hizmete açıldı.

“En fazla okul yaptıran belediyelerden biriyiz, gururunu yaşıyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da yerel yönetimler arasında en fazla okul yaptıran belediyeler içinde olduklarına dikkat çekerek bunun haklı gurur olduğunu söyledi. Başkan Kılca, “Eğitim ve eğitimcinin dostu bir belediye olarak eğitim tesislerinin yetersiz olduğu bölgelere okul binası yaparak eğitim camiasının hizmetine sunuyoruz. Bizim için eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır ve geleceğin Türkiye’sinin daha güçlü temellerle inşasında önem bir adımdır. 2021 yılı içerisinde belediye olarak biri Bilim Sanat ve Eğitim Merkezi (BİLSEM) olmak üzere 5 eğitim tesisini Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik. Çocuklarımıza, daha ferah ve daha huzurlu bir eğitim yuvası sunmak için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kırtasiye desteği ailelere katkı sunuyor

İlk defa 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Dönemi’nde “Mutlu Çocuklarıyla Bir Başka Karatay” sloganıyla ilçede birinci sınıfa başlayan bütün öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi desteği sağlamaya başlayan Karatay Belediyesi, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde söz konusu desteğini sürdürdü. Karataylı ailelerin eğitim yükünü bir nebze de olsa azaltmak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Karatay Belediye Başkan Kılca; “İlçemizin tamamında ilkokula başlayan birinci sınıf bütün öğrencilerimize içinde okul çantası, beslenme çantası ve kırtasiye malzemesi olan hediyelerimizi 2021-2022 dönemi için de verdik. 2021’de toplamda 10 bin yavrumuza bu katkımızı sağlamış olduk. Bu projemizle velilerimizin eğitim yükünü bir nebze de olsa hafifletmiş olduk” dedi.

30 okula 30 halı saha projesinde 10 okulun halı sahası tamamlandı

Eğitime, gençliğe ve spora olan desteğiyle ilçedeki tüm kesimlerin büyük takdirini toplayan

Karatay Belediyesi, “30 Okula 30 Halı Saha” projesini de sürdürüyor. Şu ana kadar 10 okulun projesini tamamlayarak halı sahaları öğrencilerin kullanımına açtıklarını dile getiren Başkan Hasan Kılca, sözlerine şöyle devam etti; “Okullarımıza gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde bahçesi müsait olan tüm okullarımıza halı saha yapma sözü vermiştik. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte yaptığımız çalışma neticesinde de toplam 30 okulumuzda bu projeyi uygulama kararı almıştık. 10 okulumuzun projesi tamamlandı ve halı sahalar hizmete açıldı. Diğer okullarımızda ise çalışmalarımız devam ediyor. Biz gençlerimizi ve yavrularımızı çok seviyoruz. Onlara yönelik projeler üretmeye, onları mutlu etmeye devam edeceğiz” dedi.

“TÜBİTAK Bilim ve Teknik” ile “Bilim Çocuk” dergileri sayesinde Karataylı öğrenciler bilim sevgisiyle yetişiyor

Karatay Belediyesi, eğitimdeki fiziki yatırımların yanı sıra eğitimin daha pek çok alanındaki birçok proje de hayata geçirdi. Bilimin toplumun her kademesine ulaşması ve gündelik hayatta yer edinmesi amacıyla 2021’de başlayan proje kapsamında Karatay Belediyesi, ilçede ortaokul ve lise eğitimi gören öğrencilere “TÜBİTAK Bilim ve Teknik” ile “Bilim Çocuk” dergilerini ulaştırıyor. Bu kapsamda 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Dönemi’nde Karatay Belediyesi, kayıt sistemine başvuran 5 bin 210 ortaokul 2 bin 790 da lise olmak üzere toplam 8 bin öğrenciye “TÜBİTAK Bilim ve Teknik” ile “Bilim Çocuk” dergilerini evlerine kadar ücretsiz bir şekilde ulaştırıyor. Karatay Belediyesi’nin çocukların teknoloji ve bilimle yetişmesini sağlamayı amaçladığı bir başka projesi ise ilçedeki tüm okullara “TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kitaplığı kurması. Söz konusu proje, 2021’de de genişleyerek devam etti.

“Neslin ihyası için çalışmaya devam edeceğiz”

Eğitime yönelik fiziki yatırımların yanı sıra daha birçok projeyle gelecek nesillerin yetişmesine katkı sunduklarını anlatan Hasan Kılca şunları söyledi, “Yoğun ders temposu içinde bulunan öğrencilerimiz bizden kültürel ve sosyal taleplerde de bulunuyor. Bizler de imkanlarımız dahilinde onların bu taleplere cevap veriyoruz. Bu kapsamda tüm ilkokul öğrencilerimiz arasında ‘İlkokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası’ düzenledik. Yine yüzlerce yavrumuzun katılımıyla satranç turnuvası yaptık. İlçemizdeki bütün lise öğrencilerimizi sinemaya götürüyoruz, kültür gezileri yapıyoruz. Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde 8 bin 900 metrekarelik alan üzerinde Trafik Eğitim Parkı inşa ettik. Minyatür bir şehrin canlandırıldığı parkımızı açmaya hazırlanıyoruz. Bu projemizle ilkokul 4’üncü sınıf öğrencilerimizin trafik bilincini uygulamalı bir şekilde artırmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla eğitimle ilgili tüm projelerimizle öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yanındayız. Eğitimde akademik kalitenin artırılmasına yönelik her türlü desteği vereceğiz. Çocuklarımız, gençlerimiz bizim geleceğimiz. Biz insana yapılan yatırımın geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu biliyoruz. Onun için geleceğimize, gençlerimize önem veriyoruz. Şehrin inşası şehrin imarı çok önemli ama neslin ihyası daha da önemli. Biz neslin ihyası için çalışıyoruz” diye konuştu.