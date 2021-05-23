Başkan Kılca: “İlçemizin ihtiyaçlarına çözüm üretiyor olmak en büyük mutluluğumuz”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, altyapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Başkan Hasan Kılca, “İlçemizin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına çözüm üretiyor olmak, onların memnuniyetini görmek bizim en büyük mutluluğumuzdur” dedi.

Yeni sezon için 250 bin ton asfalt ve 1 milyon 200 bin metrekarelik parke döşeme hedefi koyan Karatay Belediyesi; yol yapım, asfaltlama, parke, bordür, yol onarım ve bakım çalışmalarına programlı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkezin yanı sıra merkeze uzak 32 mahallede hummalı bir çalışma yürütüyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Karatay Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte İsmil, Ovakavağı, Hayıroğlu ve Sakyatan’da yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Ekiplerden bilgi alan Başkan Hasan Kılca, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı toplamda 60 ekibin Karatay’ın dört bir yanında çalışma yürüttüğünü belirterek, parke yol yapımı için de 12 mahallede eş zamanlı çalışma yapıldığını kaydetti.

Bu yıl merkeze uzak 32 mahallenin tamamında parke yol çalışmalarını tamamlayacaklarının altını çizen Hasan Kılca, “İlçemize artı değer katacak çalışmalara devam ediyoruz. Karataylı hemşehrilerimizin hayat standartlarını daha da yükseltmek için durmadan çalışıyoruz. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Fakat yaralarımızı hep birlikte saracağız, bu süreçten yenilenerek çıkacağız inşallah. Bizim için ilçemizin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına çözüm üretiyor olmak ve memnuniyetlerini görmek en büyük mutluluk. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz; Karatay’ın bütün mahalle, cadde ve sokaklarında yeni yol yapımı, asfaltlama, bakım onarım çalışmaları ile parke döşeme faaliyetlerine belirli bir plan dahilinde devam ediyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana özellikle altyapı çalışmalarına hız verdik ve her yıl bu alanda yeni rekorlar kırıyoruz. Bu yıl da asfalt için 250 bin ton, parke için de 1 milyon 200 bin metrekare hedefi koyduk. Ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Koyduğumuz 1 milyon 200 bin metrekare parke döşeme hedefinin 4’te 1’ini şimdiden aşmış durumdayız. An itibariyle Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüklerimizde görev yapan toplamda 60 ekiple ilçemizin dört bir yanında vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Ben, bu vesileyle, Karatay’ın en iyi hizmeti alabilmesi için bu yaz sıcaklarında gayretle çalışan, ter döken tüm ekiplerimize de çok teşekkür ediyorum” dedi.