Başkan Kılca, iftarda vatandaşlarla bir araya geldi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, merkeze uzak Yarma Mahallesinde, Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında vatandaşlarla buluştu.

Yarma Kapalı Pazar Market’te gerçekleştirilen programa Başkan Hasan Kılca’nın yanı sıra Karatay Kaymakamı Zafer Orhan, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, MHP Karatay İlçe Başkanı Sebahattin Küçükdoğru, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri ile bölge sakinleri katıldı. Karatay Kaymakamı Zafer Orhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile MHP Karatay İlçe Başkanı Sebahattin Küçükdoğru; iftar öncesinde programa katılan vatandaşlarla bir araya gelerek onların Ramazanlarını tebrik etti.

“Tüm imkanlarımızla Karatay’ımızı geliştiriyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, programa katılan vatandaşlara teşekkür ederek Ramazan ayının bereketini aynı sofra etrafında paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Hasan Kılca, “Ramazan ayının bu güzel iftar sofralarında siz kıymetli hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Kardeşlik, paylaşma ve yardımlaşmanın manevi iklimini yaşadığımız bu buluşmalara önem veriyoruz. Rabbim bu birliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın inşallah. Bizler de Karatay Belediyesi olarak tüm ekibimiz ve imkanlarımızla ilçemize hizmet ediyoruz. İlçemizin neresinde neye ihtiyaç varsa onu yapmaya ve ilçemizi geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.

Programa katılan Karatay Kaymakamı Zafer Orhan, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile MHP Karatay İlçe Başkanı Sebahattin Küçükdoğru da yaptıkları konuşmada; Ramazan’ın 11 ayın sultanı, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olduğunu aktararak bu ayda bir arada bulunmanın, birlik olmanın öneminden söz ettiler ve tüm Karataylıların Ramazan’ını tebrik etti.

Başkan Hasan Kılca, vatandaşla teravi sonrasında buluştu

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları ve Karatay belediye meclis üyeleri; Yarma Mahallesindeki iftar programından sonra ilçe merkezine geçti. Başkan Hasan Kılca ile AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Keykubat Mahallesi’ndeki Babalık Camii’nde kılınan teravih namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi.