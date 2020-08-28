Başkan Kılca: “Eğitime verdiğimiz desteklerimiz sürecek”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye ekiplerinin Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde yürüttüğü çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Karatay Belediyesi’nin eğitimin yanı sıra eğitim kurumlarına verdiği destekler de vermeye devam ediyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da bu kapsamda belediye ekipleri tarafından Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde yürüttüğü çevre düzenlemesini yerinde inceledi.

Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin şehrimizin en önemli eğitim kurumlarından biri olduğunu söyleyen Hasan Kılca, kendisinin de bu okulda eğitim gördüğünü aktardı. Kılca, “1951’den beri bürokrat, belediye başkanı, milletvekili, gazeteci, ilim adamı ve birbirinden kıymetli daha birçok insan yetiştiren bir okuldur Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi. Şehrimizin ulu bir çınarı olan bu okul, herkes gibi benim için de oldukça özel. Çünkü ben de bu okulda eğitim gördüm. Okulun sınıflarında, yemekhanesinde koridorlarında kısacası her bir yerinde çok güzel hatıralarım var. Bu bağlamda Karatay Belediyesi olarak hem okulumuza olan vefa borcumuzu bir nebze de olsa ödeyebilmek hem de bu güzel eğitim yuvasındaki yavrularımızın gelişimlerine bir katkı olması amacıyla okulumuzun bahçesinde çevre düzenlemesi çalışmasına başladık. Ekiplerimizin çalışması tamamlandığında okulumuzun bahçesi ve çevresi çok daha güzel bir görünüme kavuşmuş olacak. Tabii, bu güne kadar ilçemizdeki tüm okullarımızda çalışmalarımız oldu. Bundan sonra da eğitim alanındaki çalışmalarımız aynı şekilde devam edecek. Bu çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.