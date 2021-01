Başkan Kılca: “Bizim için marifet Karatay’ı mutlu yarınlara hazırlamaktır”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Muhtarlarla Değerlendirme ve İstişare Toplantısında bir araya geldi.

Karatay Termal Tatil Köyü’nde gerçekleştirilen 2020 yılı değerlendirmesinin yanı sıra 2021 yılı hedeflerinin, yeni yatırımların ve ilçeye değer katacak projelerin konuşulduğu değerlendirme toplantısında konuşan Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak şu ana kadar yapmış oldukları çalışmalardan bahsetti. Toplantıda Karatay Belediyesi’nin çalışmaları ile ilgili bir sunum gerçekleştiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2020 yılının büyük başarılara imza atılan bir yıl olduğunu dile getirdi. Başkan Hasan Kılca; 2021 yılında da aynı aşkla ve çalışma azmi ile Karatay’a hizmet etmek için çalışacaklarını söyledi. Muhtarlarla 2021 yılı içerisinde yapılacak olan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunarak yol haritasını da belirleyen Başkan Kılca, özellikle pandemi döneminde yapılmış olan özverili çalışmalardan ve dolayı muhtarlara teşekkür etti.

“Muhtarlarımız ile omuz omuza çalışıyoruz”

Muhtarlarla Değerlendirme ve İstişare Toplantısı’na ev sahipliği yapan Hasan Kılca, muhtarlarla sık sık bir araya geldiklerini hatırlatarak, “Muhtarlarımızın destekleriyle Karatay’ımızı geliştirmenin ve güzelleştirmenin mutluluğu içindeyiz” dedi. Karatay’da göreve geldikleri andan itibaren yapılan her hizmetin Karataylılar ve muhtarlarla alınan ortak kararlarla yürütüldüğüne dikkat çeken Başkan Kılca, “Muhtarlarımız her zaman bizim en önceliğimiz oldu. Hemşehrilerimizle aramızdaki en büyük köprü olan muhtarlarımızla, sık sık bir araya gelerek, daha güzel bir Karatay için omuz omuza çalışıyoruz. İlçemizde talep ve ihtiyaçların tespiti ve vatandaşlarımıza hizmet sunma noktasında muhtarlarımız ile sürekli iletişim halindeyiz. Bu beraberliğimiz; birbirimizle olan yol arkadaşlığımızı, kardeşlik duygumuzu güçlendiriyor. Gerçekleştirdiğimiz her hizmetimizde birlikte çalışmanın emeği ve bereketi var. Muhtarlarımızın destekleriyle ilçemizi geliştirmenin ve güzelleştirmenin mutluluğu içindeyiz. Çalışmalarımızda hep ekip ruhu ile hareket ettik ve bu anlayışımızı bundan sonra da sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Bizim için marifet Karatay’ı mutlu yarınlara hazırlamaktır”

2020 yılının Karatay için; dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecine rağmen hareketli bir yıl olduğuna değinen Başkan Kılca, tüm zorluklara rağmen çarkların durmayarak hizmetin sürdüğünü ifade etti. Kılca, Muhtarlara 8 başlık halinde yatırım, hizmetler ve devam eden çalışmalar ile planlamaların sunumunu gerçekleştirdi. 2020 yılında önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirten Hasan Kılca şunları aktardı: “Medeniyetlerin kesişme noktasında, taşıyla toprağıyla harmanlanmış bu kadim ilçeye hizmet etmenin büyük bir şeref olduğunun farkındayız. Şehirler yalnızca yollardan ve binalardan ibaret değildir. Bizim için marifet medeniyetimizin merkezi Karatay’ı mutlu yarınlara vatandaşlarımız ile birlikte hazırlamaktır. Geride bıraktığımız süreçte Karatay’a hizmet etmenin gururunu yaşadık. 2020 yılında eğitim, çevre ve yeşil, kültür ve turizm, gençlik ve spor, sosyal yatırımlar ve faaliyetler, ulaşım, dönüşüm ve yenileme alanlarında şehrimize önemli yatırımları kazandırdık ama en önemlisi bu yatırımları kazandırırken birlikte ‘Yönetim ve Gönülden Karatay’ anlayışımızdan ödün vermeden hizmetlerimizi hayata geçirdik. 2021 yılında da önemli projeleri hayata geçirerek, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ilçemizi ülkemize değer katan, kültür üreten marka bir ilçe haline getirmek için elimizden geleni yapacağız. Değişimi ve dönüşümü ile 2021 yılı Karatay için altın bir yıl olacak ve bizler aynı gurur ve gayretle ‘Bir Başka Karatay’ için çalışmaya devam edeceğiz.”

“Hasan Kılca, Karatay için bir şans”

Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ise, Karatay’ın kültür, turizm, tarih, tarım ve sanayisi ile çok büyük potansiyeli bulunduğunu ifade ederek ilçenin her alanda daha da gelişmesini sağlamak için el birliği içerisinde hep beraber çalışacaklarını dile getirdi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya ilçeye kattığı değer için teşekkür eden Kaymakam Abdullah Selim Parlar, “Hasan Başkanımız göreve başladığı andan itibaren 7’den 70’e herkesi kucaklayan hizmetler yaptı. Kendisi tecrübesi ve vizyonu ile Karatay için bir şans. Karatay’ın çehresini değiştirdi. Ben belediye başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde bambaşka bir Karatay göreceğiz” ifadelerine yer verdi.

Toplantı mahalle muhtarlarının talep ve önerilerinin değerlendirilmesi ile son buldu. Toplantıya, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay mülki erkanı, muhtarlar, başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.