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Başkan Kılca, 3 yıllık görev sürecini değerlendirdi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 3 yıllık belediye başkanlığı görevi süresince ilçede hayata geçen projeleri, yatırımları ve planlamaları Konya protokolünün katıldığı programla değerlendirdi.

KONYA 27.03.2022, 11:25
Başkan Kılca, 3 yıllık görev sürecini değerlendirdi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 3 yıllık belediye başkanlığı görevi süresince ilçede hayata geçen projeleri, yatırımları ve planlamaları Konya protokolünün katıldığı programla değerlendirdi.

Celaleddin Karatay Gençlik Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2019-2021-2022 yılları arasında Karatay’a değer katan yatırım ve yeni projelerini 9 ana başlıkta değerlendirdi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, göreve geldikleri günden bu güne kadar geçen 3 yılda sürdürülebilir politikalar, yenilikçi, gerçekçi çalışmalar ve şeffaf bir yönetim anlayışını uyguladıklarını belirtti. Eğitimden sağlığa, spor ve gençlikten kentsel dönüşüme, sosyal ve kültürel projelerden daha birçok yatırımları hakkında bilgi veren Başkan Hasan Kılca, “İlçemizde gerçekleştirdiğimiz tüm projelerimiz ekip çalışmasının bir ürünü. Bu süreçte belediye başkanlarımızın, teşkilatımızın, muhtarlarımızın, belediye meclis üyelerimizin, başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve elbette çalışma arkadaşımızın payı büyük. Karatayımızda çalışmalarımızı, projelerimizi ve yatırımlarımızı her geçen gün artırdık. Belirlediğimiz hedeflere vaktinden önce ulaştık ve hemen akabinde yeni hedefler belirledik. Bu hedeflerimize de emin adımlarla yürüyoruz. Tüm bu çalışmalarımızda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a, Genel Başkan Yardımcımız Leyla Şahin Usta Hanımefendiye, Konya Milletvekillerimize, Konya Valimize, Büyükşehir Belediye başkanımıza, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi İl ve ilçe başkanlarımıza, teşkilatımızın tüm mensuplarına, meclis üyelerimize, muhtarlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyor; programımızı teşrifleriniz için siz kıymetli misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Hasan Kılca başkanımız Karatay’a yakışan bir hizmet anlayışıyla çalışıyor”

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, belediyecilik hizmetlerinin en güzel şekilde sunulmasına katkı sunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür ederek, "Karatay Belediye Başkanımız, yüksek bir oy oranıyla seçildi ve o günden bu yana Karatay’a yakışan bir hizmet anlayışıyla hareket ediyor. Bugün bu yatırımları bir kez daha hatırlayarak belediye başkanımızla ve Karatay’ımızla gurur duyduk. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde medeniyet şehri Konya’mızı en güzel noktalara taşımaya hep birlikte devam edeceğiz. Birbirinden önemli hizmetlerinden dolayı Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya, belediye meclis üyelerine ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

“Karatay’da 3 yıla çok önemli hizmet ve yatırımlar sığdırıldı”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da Konya’da ben değil, biz anlayışıyla hareket edildiğine dikkat çekerek Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın 3 yılda çok güzel işlere imza attığını belirtti. Konya’nın her şeyin en güzelini hak ettiğini vurgulayan Angı, bu hizmet anlayışını benimseyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür ederek, “Karatay Belediye Başkanımız, 3 yıla çok önemli yatırımlar ve hizmetler sığdırdı. Konya’mıza hizmet etme noktasında gecesini gündüze katan tüm protokol üyelerimize ve belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Eğitimden spora, sosyal desteklerden kültür hayatımızın derinliklerine kadar kıymetli başkanlarımız, gereğini yapmak için her alana dokunuyor. Bir kez daha Karatay Belediye Başkanımızın şahsında tüm ekibini kutluyorum” şeklinde konuştu.

“Hasan başkanımızın yaptıkları yapacaklarının garantisidir”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın değerlendirdiği hizmetlerin örneklik teşkil ettiğine işaret eden Karatay Kaymakamı Zafer Orhan ise şunları aktardı:

“Karatay, 3 yılda önemli yatırım ve hizmetler aldı. Gerçekten bu şehir bu ilçemiz, hizmetlerin en güzeline layık ve biz bu şehre hizmetlerin en güzelinin verildiğine de şahidiz. Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’nın yaptıkları da yapacaklarının teminatı olsa gerek. Başkanımıza ve tüm ekibine Karatay’a kazandırdıkları için teşekkür ediyorum.”

“3 yılda yapılanlar ayakta alkışlanacak kadar güzel”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri ve teşkilatlarıyla birlikte Türkiye’de başarılı bir belediyecilik modeli ortaya koyduğunu söyledi. Karatay’da son 3 yılda ortaya konan çalışmaların ayakta alkışlanacak kadar güzel olduğunu kaydeden Başkan Uğur İbrahim Altay, “Şehrimiz ve hemşehrilerimiz adına Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya teşekkür ediyorum. Çok önemli işlere imza atılmış. 3 yılda yapılanlar ayakta alkışlanacak kadar güzel. Yapılanlar yapılacakların bir garantisidir. Başkanlar, belediye meclis üyeleri, teşkilatlar ve muhtarlarla birlikte Konya’mızı daha güzel yarınlara hazırlamak için büyük bir çaba ve gayret içerisindeyiz. Konya’da eksik ne varsa vatandaşlarımızın ihtiyacı neyse yerinde tespit ederek ve onlarla birlikte karar vererek bu hizmetler hayata geçiyor. Tüm bu işler birlik ve beraberlikle ortak akılla ve koordinasyonla oluyor. Bu dönemin en önemli farklılığı özellikle merkez ilçe belediye başkanlarımızla olan uyumumuz güzel işlerin ortaya çıkmasına vesile oluyor. Tüm bu hizmetlerinden dolayı Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya, meclis üyelerine ve teşkilatlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Karatay’da 7’den 70’e herkese dokunan yatırımlar hayata geçirildi”

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı ise, Karatay Belediyesi’nin yönetmeliğin ve rutinin dışında her alana dokunduğunu aktararak bunun Türkiye’de örnek bir belediyecilik hizmeti olduğuna vurgu yaptı. Karatay’ın her geçen gün daha da güzelleştiğini kaydeden Gülay Samancı, “İlçemize kazandırılan tüm bu yatırım ve projeler için teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize ve yüreğinize sağlık. Yapılanlara baktığımız zaman 7’den 70’e herkesin hayatına dokunan çok güzel hizmetlerin olduğunu görüyoruz. Belediyenin hizmet yönetmeliğinin dışında önemli kamu kurumlarıyla da iş birliğiyle yapılan pek çok çalışma var. Tüm alanlarda çok büyük yatırımlar Karatay’a kazandırılmış. Karatay, her geçen gün üzerine koyarak ilerliyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla hep birlikte güçlü Türkiye olmaya devam edeceğiz” dedi.

Toplantıya, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Yargıtay Üyesi Mehmet Arı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar, Karatay Kaymakamı Zafer Orhan, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular ile ilçe belediye başkanları, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu ile Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Kamu Kurum ve Kuruluşları İl ve İlçe Müdürleri, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Önder Kutlu, Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, sivil toplum kuruluşlarının il ve ilçe temsilcileri ile Karatay’da görev yapan muhtarlar katıldı.

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