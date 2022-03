Başkan Kavuş’tan yerel yönetimler dersi

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Abdüssamet Fazilet Kuzucu İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencilerini ziyaret ederek, öğrencilere müfredatta yer alan yönetim birimleri-yerel yönetimler konusunu anlattı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Abdüssamet Fazilet Kuzucu İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencilerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Öğrencilere müfredatta yer alan yönetim birimleri-yerel yönetimler konusunu anlatan Başkan Mustafa Kavuş, şehri ya da ilçeyi yönetenlerin görev ve yetkileri noktasında onlara bilgi verdi. Karşılarında Başkan Kavuş’u görmenin heyecanını yaşayan öğrenciler dersin sonunda sordukları soruların yanıtlarını da direk birinci ağızdan öğrendi.

“Her konuda eğitim camiamızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz”

Sorduğu sorulara verdikleri güzel yanıtlar sebebiyle öğrencileri, öğretmenleri Ebru Ertüzün’ü ve okul müdürü Veysel Kara’yı tebrik eden Başkan Kavuş, ziyareti ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Eğitim meselesi ülkenin ve bu ülke insanının en önemli gündem maddesidir. Bu noktada herkesin ve her kurumun elini taşın altına koyması gerekir. Eğitim ordumuzun fedakar neferleri olan başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiası bu noktada asla yalnız bırakılmamalıdır düşüncesinde olduk her zaman. Bu nedenle her vesile ile eğitimin, öğrencilerin, öğretmenlerin ve ebeveynlerin yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Hangi konuda destek isterlerse orada olma gayretindeyiz. Onların da her zaman bu desteğimizi yakinen hissettiklerini ve takdirle karşıladıklarını biliyorum. Bugün bu ziyareti yaparak bunun güzel bir örneğini daha sunmaya çalıştık. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Yönetim dersinde karşısında belediye başkanını gören bir çocuğun konuyu hayatı boyunca unutmayacağı kanaatindeyim” diye konuştu.

Ziyaretinde öğrencilere çeşitli hediyeler de veren Başkan Kavuş, belediye hizmetlerini yerinde görmeleri için öğrencileri ve öğretmenleri Ebru Ertüzün’ü belediyeye davet etti.