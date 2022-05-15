Başkan Kavuş’tan yeni kooperatif müjdesi

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde kurulan kooperatiflerden Turgutreis ve Aymanas Evleri’nde genel kurullar gerçekleştirildi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram’da büyük konut hamlesinin devam ettiğini belirterek kısa süre içerisinde yeni bir kooperatifi daha kamuoyuna duyuracaklarını ifade etti.

Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Turgutreis ve Aymanas Evleri Kooperatifleri’nde genel kurullar Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Turgutreis Evleri Kooperatif Başkanı Kazım Dalgıç ve Aymanas Evleri Kooperatif Başkanı Selahattin Özçelik genel kurul öncesinde üyeler ve arsa sahiplerine bugüne kadar ilerleyen süreç ve bundan sonra gerçekleştirilecekler noktasında bilgi verdi.

“Şu ana kadar 5 bin 419 daire sayısına ulaşıldı”

Daha önce hayata geçirilen Aymanas, Uluırmak, Aksinne Evleri’ne ek olarak son süreçte Turgutreis, Fahrünnisa ve Piri Reis Evleri Konut Yapı Kooperatiflerine öncülük ettiklerini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “İlçemizdeki kentsel dönüşüme ve konut açığının kapatılmasına katkı sağlamanın yanında hemşehrilerimize daha sağlıklı alanlarda yaşam fırsatı sunmak üzere başlattığımız Büyük Konut Hamlesi’nde önemli bir yol kat ettik. Uluırmak, Aymanas ve Aksinne Evleri’nde 2 bin 940 daireye ek, Turgutreis, Fahrünnisa ve Piri Reis Evleri’nde 2 bin 479 daire sayısı yer alıyor. Böylelikle şu ana kadar 5 bin 419 daire sayısına ulaştık. Meram Belediyesi olarak öncülüğünü gerçekleştirdiğimiz tüm inşaatlarda çalışmalar hızla sürüyor. Bizler de bu kooperatifleri yakından takip ediyoruz. İnşallah tüm hak sahipleri bir an önce evlerine kavuşarak aileleriyle mutlu bir yaşam sürerler” şeklinde konuştu.

“Yeni bir kooperatifi daha yakın zamanda duyuracağız”

Başkan Mustafa Kavuş, Meram’da büyük konut hamlesinin devam ettiğini belirterek, “Şu ana kadar öncülük ettiğimiz kooperatifler, ön başvuru sayılarıyla rekor sayılara ulaştı. Bu teveccüh yaptığımız planlamanın ne kadar doğru olduğunu bizlere göstermiş oldu. Meram’da kaliteli yapılarla daha güzel yaşam alanları sunma gayemiz hemşehrilerimizin de desteğiyle karşılık buluyor. Buradan yola çıkarak yeni bir kooperatifi daha hayata geçireceğimizi belirtelim. Yeni kooperatifimizle ilgili arkadaşlarımız çalışmalarında sona geldi ve tüm detayları yakında hemşehrilerimize duyuracağız inşallah” dedi.