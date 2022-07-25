Başkan Kavuş’tan yaz Kur’an kursu öğrencilerini serinleten sürpriz

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, yaz sıcaklarının kendini iyiden iyiye hissettirdiği bu günlerde, yaz kurslarında Kur’an eğitimi alan 16 bin çocuğa dondurma sürprizi yaptı.

Meram Belediyesi, Kur’an kurslarına giden ve camilerde verilen Kur’an eğitimlerine katılan 16 bin çocuk için bir sürpriz hazırladı. İlçe genelinde Kur’an eğitimi alan tüm çocuklara özel olarak hazırlanan dondurma ikramı yapılıyor. Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, hafta boyunca devam edecek dağıtımların startını, Şehit Yunus Mermer Camisi’nde Kur’an dersi alan çocuklara dondurmalarını kendi dağıttı.

Kur’an eğitmenleri ve çocuklarla sohbet eden Başkan Kavuş, çocuklara Kur’an ve Kur’an eğitimi hakkında tavsiyelerde bulundu. Kur’an talebeleriyle yaptığı sohbette, öğrenmenin her halükarda değerli olduğuna vurgu yapan Başkan Kavuş, “Öğretmek çok kıymetli ama Kur’an öğrenmek, Kur’an eğitimi almak hepsinden kıymetlidir. ‘İnsanların en hayırlısı Kur’anı öğrenen ve öğretendir.’ Bu nedenle, aradan 30 - 40 yıl geçmesine rağmen bana Kur’an öğreten hocamı sık sık ziyaret eder, ellerini öperim. Böylesi güzel bir yolda bizler de sizleri sevindirmek ve öğrenmeye teşvik etmek amacıyla sizleri ziyaret ediyoruz. Sevincinizi katlamak amacıyla da hepinize bir sürprizimiz olacak. Kur’an okumayı sadece yaz kurslarında değil yıl içinde de sık sık okuyun, ezberlediğiniz sureleri sık sık tekrar edin, namazlarınızda okuyun. Böylece asla unutmazsınız. Kur’an’ı okumak kadar yaşamanın da önemli olduğunu hayatınız boyunca unutmayın” dedi.

Sohbette çocukların merak ettiği soruları da yanıtlayan Başkan Kavuş, daha sonra onlara dondurmalarını da dağıttı. Kur’an öğrencileriyle sohbete burada da devam eden Başkan Kavuş, ziyaretini çekilen hatıra fotoğrafı ile sonlandırdı.