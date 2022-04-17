banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Son 24 saatte korona virüsten 17 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 17 kişi hayatını kaybetti
Kasımpaşa'dan Adana Demirspor'a farklı tarife!
Kasımpaşa'dan Adana Demirspor'a farklı tarife!
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hrant Dink Vakfı’nı ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hrant Dink Vakfı’nı ziyaret etti
TMSF duyurdu! 'Evim şirketleri' kanunu yürürlükte
TMSF duyurdu! 'Evim şirketleri' kanunu yürürlükte

Başkan Kavuş’tan huzurevinde iftar Kur’an kursunda sahur

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, iftar saatinde huzurevinde kalan yaşlılara konuk olurken sahuru ise Seyrantepe Kur’an kursunda eğitim gören gençlerle yaptı.

KONYA 17.04.2022, 13:32
Başkan Kavuş’tan huzurevinde iftar Kur’an kursunda sahur

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, iftar saatinde huzurevinde kalan yaşlılara konuk olurken sahuru ise Seyrantepe Kur’an kursunda eğitim gören gençlerle yaptı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, haftasonu iftarında Konya Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Konya İl Müdürü İbrahim Akyüz ile birlikte Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan çınarlarla buluştu. İftar öncesinde huzurevinde kalan büyüklerle bir süre sohbet eden Başkan Kavuş, her biri ile ayrı ayrı ilgilenerek hatırlarını sordu.

“İyiki hep beraberiz”

Kendisi için anlam dolu iftarlardan birini yaşadığını kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Sizlerle bir araya gelmiş olmaktan duyduğum mutluluğu kelimelerle ifade edebilmek mümkün değil. Sizlerle buluşmuş olmak bizler için çok kıymetli, iyiki varsınız, iyiki hep beraberiz. Bizler sizler için ne güzel olacaksa onun için çalışmaya koşturmaya devam ediyoruz. Burada bulunan çok amaçlı salonu kütüphaneye çevireceğiz. Ayrıca film izleyebilmeniz için bir mekan hazırlayacağız. Şunu bilin ki bir isteğiniz olursa ben 7/ 24 emrinizdeyim” diye konuştu.

“Büyüklerimize hizmet apayrı bir onurdur”

Huzurevinin çınarlarıyla bir araya gelmiş olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan da, “Büyüklerimizin bir isteği varsa onları yerine getirmeye çalışıyoruz. Onlar için güzel şeyler yapmaya gayret gösteriyoruz ama yine de iletecekleri bir şey olursa onu da çözmek için her zaman hazırız. Bundan sonra daha sık karşılaşacağız inşallah. Sizleri burada rahat ettirmek, daha mutlu ve daha huzurlu olmanız için ne gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz. Sizlere hizmet etmek bizler için ayrı bir mutluluk ve gurur. Sizlerden de tek isteğimiz bizler için dualarınızı eksik etmemeniz” dedi.

“Hafızlık en değerli hazinelerden biridir”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un sahur adresi de Seyrantepe Kur’an Kursu oldu. Başkan Kavuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ile birlikte kursta hafızlık eğitimi gören gençlerle birlikte sahur yaptı. Sahur öncesinde gençlerle bir süre sohbet eden Başkan Kavuş, hafız olmaktan büyük gurur duyduğunu ifade ederek, “Bugün geriye dönüp baktığımda beni hafızlığa gönderenlerden yetiştirenlerden ‘Allah razı olsun’ diyorum. Sizleri buraya gönderen anne babalarınızdan, yetiştiren hocalarınızdan ve burada olmanıza vesile olan hayırseverlerden de Allah binlerce kez razı olsun. Çok zor bir yola çıktınız ama bu yolun sonunda dünyanın en büyük hazinelerinden birine sahip olacaksınız. Hafızlık bir hazine. Bu hazine sayesinde okul hayatınız da çok kolay geçecek. Allah’ın emirlerini ezberliyorsunuz. İnşallah o emirleri hayatlarınızda yaşayanlardan da olursunuz” diye konuştu.

Gece yenilen sahur yemeğinin ardından çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 17 Nisan 2022
İmsak 04:43
Güneş 06:16
Öğle 13:09
İkindi 16:52
Akşam 19:52
Yatsı 21:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Sivasspor 33 42
13. Kayserispor 33 42
14. Galatasaray 32 41
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 31 63
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Eyüpspor 31 51
6. Erzurumspor 30 50
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 30 43
9. Adanaspor 31 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Altınordu 31 38
14. Menemen Belediyespor 30 36
15. Denizlispor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. M. United 32 54
6. Arsenal 31 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 30 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Newcastle 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 73
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 32 61
4. Atletico Madrid 32 60
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 32 49
8. Athletic Bilbao 32 45
9. Osasuna 32 44
10. Valencia 32 42
11. Celta Vigo 32 39
12. Espanyol 32 39
13. Elche 32 35
14. Rayo Vallecano 31 34
15. Getafe 32 32
16. Granada 32 29
17. Mallorca 32 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 32 25
20. Deportivo Alaves 32 25
10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur