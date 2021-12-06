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Başkan Kavuş’tan bir dönüşüm hamlesi daha

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Uluırmak Evleri Konut Yapı Kooperatifi’nde hak sahipleri dairelerine kavuşmaya devam ediyor.

KONYA 06.12.2021, 14:15
Başkan Kavuş’tan bir dönüşüm hamlesi daha

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Uluırmak Evleri Konut Yapı Kooperatifi’nde hak sahipleri dairelerine kavuşmaya devam ediyor.

Meram Belediyesi öncülüğünde kurulan konut yapı kooperatiflerinde kura heyecanı yaşanıyor. Meram’ın imar sorununa yönelik peş peşe projeler hayata geçirilirken, belediye öncülüğünde kurulan Uluırmak Evleri Konut Yapı Kooperatifi’nde hak sahipleri evlerine kavuşmaya devam ediyor.

“Toplam 537 daire ve 50 dükkan sahiplerine teslim edildi”

Uluırmak Evleri’nde geçtiğimiz hafta arsa sahiplerine yönelik çekilen kura sonucu 93 daire sahibini bulurken 75 metrekarelik 2+1 ve 127 metrekarelik 3+1 dairelerin anahtarları Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş tarafından arsa sahiplerine teslim edildi. Böylece belediye Aksinne, Uluırmak ve Aymanas kooperatiflerinde şu ana kadar 537 daire ve 50 dükkan teslim edilmiş oldu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kurada isimleri çıkarak evlerine kavuşan arsa sahiplerini tebrik ederek, “Belediyemiz öncülüğünde kurulan kooperatiflerin tümünde hem kooperatif üyelerimiz hem de arsa sahiplerimiz evlerine kavuşmaya devam ediyor. Bugün, geçtiğimiz hafta çekilen kurada isimleri çıkan arsa sahiplerimizin evlerini teslim ediyoruz. Ben de en az buradaki hemşehrilerimiz kadar heyecanlıyım ve çok mutluyum. Yuvalarının anahtarını alan hemşehrilerimize Allah, huzur içerisinde sağlıkla oturmayı nasip etsin inşallah” şeklinde konuştu.

“Yeni kooperatifimizi kurduk, üye alımlarına başlıyoruz”

Önümüzdeki hafta yeni bir kooperatifin daha faaliyete geçeceğini kaydeden Başkan Kavuş, “İnşallah yeni kooperatifimizi kamuoyuna tanıtarak üye kaydı için ön başvuruları alacağız. Yeni kooperatiflerin kurulması için beklememizin sebebi Uluırmak Evleri oldu. Çok büyük bir kooperatif olan Uluırmak Evleri’nde hak sahiplerinin yarısı üye yarısı ise arsa sahibi. Uzun bir süre üyeliklerde boşluk vardı ve bu yüzden zorlu bir süreçten geçilmişti. Bilindiği üzere kooperatiflerde arsa sahipleri arsayı verir, üyeler ödemesini yapar ve inşaatlar bu şekilde ilerler. Üyeyi dolduramadıktan sonra yeni bir kooperatif kurmanın anlamı yoktu. Üyelerin de tamamlanmasıyla birlikte kooperatif hızlı bir şekilde ilerliyor. Son süreçteki salgın şartları ve kurdaki dalgalanmalar sebebiyle inşaat firmalarının yeni projelere başlayamaması bizi tekrar kooperatif kurmaya yöneltti. Son olarak Turgutreis Evleri Kooperatifi’ni kurduk ve orda da rekor bir başvuru ile üye kayıtlarını tamamladık. Başlattığımız büyük konut hamlesi ile de inşallah önümüzdeki hafta yeni bir kooperatif için daha ön başvuruları almaya başlayacağız“ şeklinde görüş belirtti.

“Meram’da Büyük Konut hamlesiyle dönüşüm devam edecek”

Başkan Mustafa Kavuş, Turgutreis Evleri için üye alımına başlanıldığında rekor sayıda başvurunun olduğunu belirterek, “Turgutreis Evleri’ne 32 bin 500 gibi bir sayıda başvuru almıştık. Bunun sebeplerinden bir tanesi piyasada yeni konutun yapılmamasıydı. Şehrimizde konut açığı var. Yine bir diğer sebebi ise kooperatiflerimizde teslim edilen daireleri hemşehrilerimizin görerek çok beğenmesi oldu. Gerçekten daireler çok lüks ve çıta çok yükseldi. Uluırmak Evleri belediye öncülüğünde kurulan kooperatiflere güveni artırdı. Aynı talebi önümüzdeki hafta duyuracağımız yeni kooperatifimize de bekliyoruz. Talep geldikçe yeni kooperatifler kurmaya devam edeceğiz. Meram’da büyük konut hamlesi diyerek başlattığımız dönüşüm devam edecek” dedi.

Programın sonunda Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kurada isimleri çıkan arsa sahiplerine dairelerinin anahtarını teslim etti.

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