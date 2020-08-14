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Başkan Kavuş, “Vatandaşlarımızla yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşadık”

MERAM İLÇE BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KAVUŞ, İLÇENİN UZAK MAHALLELERİNİ ZİYARET EDEREK , MUHTARLAR VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.

KONYA 14.08.2020, 14:48
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Başkan Kavuş, “Vatandaşlarımızla yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşadık”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçenin uzak mahallelerini ziyaret ederek , muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve ekibi, Meram AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meram Belediye Meclisi üyeleri ile birlikte Meram’ın uzak mahallelerine ziyaret gerçekleştirdi. Haziran ayı için planlanan ancak pandemi sebebiyle ertelenen üç günlük inceleme maratonunda Başkan Kavuş ve beraberindekiler sırasıyla Erenkaya, İnlice, Hasanşeyh, Yatağan, Sağlık, Kızılören, Sefaköy, Pamukçu, Bayat, Sarıkız, Karaağaç, Hatunsaray, Kavak, Kayhüyük, Boyalı, Yenibahçe, Kayalı, Kumralı, Kilistra, Evliyatekke, Botsa, İkipınar, Yeşildere, Kayadibi, Yeşiltekke, Çukurçimen, Sadıklar ve Çomaklar mahallelerinde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak çalışmaları istişare etti.

“Uzak yakın tüm mahallelerimiz gönlümüze ve hizmetlerimize aynı mesafededir”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ziyaret ettikleri mahallelerde muhtarlar ve vatandaşlarla yeniden buluşmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve belediye hizmetlerini de yerinde görme fırsatı yakaladıklarını ifade etti. “Pandemi süreci boyunca aramıza mesafeler girmiş olsa da hemşehrilerimizle gönül birlikteliğimiz ve diyaloğumuz asla kesilmedi” diye konuşan Başkan Kavuş, bu mahalle ziyaretlerini Haziran ayı içinde planladıklarını ancak sürecin buna da izin vermediğini kaydetti. 3 gün içinde merkeze uzak 28 mahalle ziyaretini gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Kavuş, “Bu mahallelerimiz, merkeze ne kadar uzaksalar gönlümüze de hizmet anlayışımıza da o denli yakınlar. Bunu gösterebilmek amacıyla göreve başladığımızda yılda en az bir kere ziyaret edeceğimizin taahhüdünü vermiştik. O sözü tutmak adına şu pandemi günlerinde dahi tüm önlemlerimizi alarak, kuralları kendimize rehber edinerek bu ziyaretleri gerçekleştirip mahallelerimize yapılan yatırımları ve gelecek dönemde yapılması gerekenleri muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte programladık. Bizleri sımsıcak karşılayan ve sosyal mesafe kuralı sebebiyle uzaktan yüreğiyle sımsıkı saran tüm hemşehrilerime de teşekkür ediyorum ” diye konuştu.

“Meram’ın her bir noktası bizim için önemli ve değerlidir”

Hizmetlerini, ilçenin en yakınından en uzağına kadar tamamına adaleti gözeterek götürmeyi kendilerine şiar edindiklerini belirten Başkan Mustafa Kavuş, “Bizim için Meram’ın her bir noktası ve bu ilçede yaşayan her bir hemşehrimiz önemlidir ve değerlidir. Bu sebeple her bir mahallemizin ve her bir hemşehrimizin hiçbir sorunu kalmamış, modern imkanlarla donatılmış ve yaşamaktan mutluluk duyduğu bir hayata kavuşabilmeleri için yatırımları önem sırasına göre ve imkanlar dahilinde hayata geçiriyoruz. Temel belediyecilik hizmetlerimizle hayatlarını kolaylaştırıyor, sosyal belediyecilikle hayatlarını renklendiriyor, merkezde yaşayan insanlar hangi imkanlara sahipse onların da bu imkanlara sahip olması için uğraş veriyoruz. Tarıma verdiğimiz desteklerle bu insanlarımız doğdukları ve mutlu oldukları yerde doysunlar diye çaba sarf ediyoruz. Tabi bu hedeflerin her biri zaman isteyen konular. Ancak biz bu ziyaretlerle yatırımları hızlandırıyor, bu zamanı olabildiğince kısaltmaya çalışıyoruz” dedi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un mahalle ziyaretlerinde ona eşlik eden Ak Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular da ziyaretlerde vatandaşlardan gördükleri ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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