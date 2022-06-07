Başkan Kavuş üniversiteli gençlerle çevre temizliği yaptı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Necmettin Erbakan Üniversitesinden öğrenci topluluklarıyla birlikte Meram Dutlu Millet Bahçesi’nde çevre temizliği gerçekleştirdi.

Çevre Haftası, Meram’da birbirinden farklı etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Doğası ve tabiatıyla Türkiye’nin önde gelen ilçelerinden olan Meram’da çevre bilincinin oluşturulması adına 7’den 70’e hitap eden farklı organizasyonlar düzenleniyor. Bu çerçevede Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Doğa ve Gözlem Topluluğu, Fen ve Çevre Topluluğu, Genç Tema Topluluğu ve Sportif Faaliyetler Topluluğu üyeleri ile bir araya gelerek Meram Dutlu Millet Bahçesi’nde çevre temizliği gerçekleştirdi.

“Gençlerin çevre hassasiyeti geleceğimizi kurtaracak”

Etkinlik öncesinde öğrencilerle tanışarak bir süre sohbet eden Başkan Mustafa Kavuş, çevre sorunları noktasında yapılan çalışmalar neticesinde önemli mesafeler kat edildiğine işaret ederek, “Gelinen noktayı hala yeterli görmüyoruz. Çevre bilincinin en üst düzeyde tutulması ve gösterilecek çevre hassasiyetinin geleceğimizi kurtaracağı asla unutulmamalıdır. Sizler buraya gelerek bu noktada ne denli özenli ve hassas olduğunuzu gösterdiniz. Bunun için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu hareketinizle herkesi çevreye karşı daha duyarlı olmaya davet ettiniz” diye konuştu.

“Esas olan temizlemek değil, kirletmemektir”

Çevre ve doğayı koruma hassasiyetinin çok küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerekliliğine vurgu yapan Başkan Kavuş, “Çevre, doğa, temiz hava ya da sıfır atık hedefi tüm dünya için önemlidir. Ama bazı bölgeler için çok daha önemlidir. Meram örneğinde olduğu gibi. Meram doğasıyla, yeşiliyle, havasıyla bölgenin ve bölge insanının nefes alabildiği, dinlenebildiği, doğa ile baş başa kalabildiği bir ilçe. Bu halini muhafaza etmek için bizlere çok daha fazla görev düşüyor. Bunu layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama bunu yaparken de hemşehrilerimizin yardımına ihtiyacımız var. Esas olan temizlemek değil, kirletmemektir. Ama mesela bizler Meram Dutlu Millet Bahçesi’ni haftanın bir günü kapatmak ve temizlik, tamir gibi işleri yapmak durumunda kalıyoruz. Millet Bahçemizi kullanırken yeteri kadar hassasiyet gösterilmemesi nedeniyle hemşehrilerimiz bu doğa güzelliğinden haftanın bir günü mahrum kalıyor” şeklinde konuştu.

Başkan Mustafa Kavuş ve öğrenciler sohbetin ardından ellerine aldıkları çöp poşetleriyle Meram Dutlu Millet Bahçesi’nde temizlik gerçekleştirdi.