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Başkan Kavuş, şehir planlama öğrencileriyle buluştu

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileriyle ‘Planlama Söyleşileri’nde bir araya geldi.

KONYA 17.12.2021, 12:22
Başkan Kavuş, şehir planlama öğrencileriyle buluştu

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileriyle ‘Planlama Söyleşileri’nde bir araya geldi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleşen söyleşiden önce konuşma yapan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Dicle Aydın, Başkan Mustafa Kavuş’un kendilerine ve öğrencileriyle planlama, şehirleşme ve şehir tasarımını kendi tecrübe, bilgi ve birikimleriyle bir Meramlı ve Meram Belediye Başkanı olarak anlatacağını ifade etti.

“Meram ve Konya, planlama çalışmalarında zamanın gereklerini yerine getiriyor”

Akademik camia ile yerel yönetimlerin planlama, tasarım ve uygulama çalışmalarında bir araya gelmesinin şehrin geleceği ve gelişimi açısından önemine vurgu yapan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Dicle Aydın, “Başkan Mustafa Kavuş ile yapacağımız söyleşi bizlerin ufkunu açacak, bizlere değerli kazanımlar sağlayacaktır. İmar planlarının hayata geçmesinin ardından Anadolu şehirleri geleneksel yapı ile birlikte modern bir biçimlemeyle yapılan yol aksları, imara açılan yeni alanlar ve binalarla farklılaşmaya başlamıştır. Binaların sayısının, biçimlerinin, nüfusun artması ve yaşam şartlarının yükselmesi şehirleri de farklılaştırmıştır. Günümüzde artık akıllı şehirler, akıllı ulaşım, eko kentler, kentsel yaşamda kalite ve sürdürülebilir kentsel dönüşüm gündemdedir. Akademik camia olarak görüyoruz ki, gündemdeki tüm bu konular Meram ve Konya’nın da planlama çalışmalarında önemsenmektedir. Bu sebeple Başkanımız Mustafa Kavuş Bey’in paylaşımları bizler için çok değerlidir. Kendisine davetimize icabet ettiği için şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

“Meram tüm kısıtlarına rağmen gelişme hızını artırıyor”

Açılış konuşmasının ardından moderatörlüğünü Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Çiftçi’nin yaptığı söyleşiye geçildi. Teori ve uygulama aktörlerinin buluştuğu bu söyleşide Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Prof. Çiftçi, söyleşinin öğrencilerin hayatında önemli bir iz bırakacağına, ufuklarını açacağına ve planlama sorunları hakkında önemli kazanım elde edeceklerine olan inancını dile getirdi. Daha sonra geçilen Başkan Kavuş’un öğrencilerle söyleşisi ise sıcak ve keyifli bir ortamda gerçekleşti. Şehir Planlama hocaları ve bu işin eğitimini gören öğrencilerle kendilerinin uzman olduğu konuda sohbet etmekten büyük heyecan ve mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, söyleşide 18 yıllık belediyecilik tecrübelerini, sahada karşılaştıklarını, hayatın, dönemin ve ekonominin gerçeklerini geleceğin şehir planlamacılarıyla paylaştı. Meram ve Konya’da şehir planlama çalışmalarının 1946 yılında başladığını ve sonrasında yüzlerce kez plan tadilatlarının yapıldığını hatırlatan Başkan Kavuş, “Bu herkesin, hepimizin şikayet ettiği bir şeydi ama bazen parsel bazen ada bazen de bölge bazında zamanın ve dönemin şartlarına göre revizyonlar gerçekleştirildi. Bunlardan Meram da payını aldı. Ama Meram’ın çok fazla kısıtları özellikle de coğrafi kısıtları var. Sit, tarım, askeri ve koruma su alanları yapılan planlamaların en önemli sıkıntılarındandı. Çok ciddi bir alanı tarım alanıdır. Konya’nın tarımsal ürün ihtiyacının üçte birini Meram karşılar. Buna rağmen 2009-2019 yılları arasında ciddi bir planlama çalışması ortaya konuldu. Bugün de refah ve huzuru artıracak planlamalar yapmaya ve bunları ortaya koymaya devam ediyoruz. Meram tüm kısıtlarına rağmen gelişimini sürdürüyor” diye konuştu.

Başkan Kavuş, öğrencilerin sorularına yönelik samimi cevaplarda bulunurken, program sonrası öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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