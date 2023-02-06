Başkan Kavuş: “Şehir olarak deprem bölgeleri için seferber olduk”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 şehri etkileyen depremle ilgili olarak, Konya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda ilçe belediyeleriyle birlikte tüm imkanların deprem bölgeleri için seferber edildiğini söyledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi olan ve 10 farklı şehirde yıkımlara yol açan depremle ilgili tüm Türkiye seferber oldu. Valilik, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Meram, Selçuklu ve Karatay belediyelerinin koordinasyonunda Konya, deprem bölgeleri için seferber oldu. Büyükşehir ve merkez ilçe belediye başkanları Afet Koordinasyon Merkezi’nde bir araya gelerek AFAD’ın koordinasyonunda yardım çalışmaları ile ilgili görüşme gerçekleştirdiler.

Yardım kampanyası başlatıldı

Öte yandan, Konya’da deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlatıldı. Bu çerçevede deprem bölgeleri için acil ihtiyaç maddeleri şu şekilde sıralandı: Battaniye, kışlık kıyafet (mont, kazak, çorap, ayakkabı, bot, bere, eldiven, atkı), gıda kolisi, çocuk bezi, mama, kıyafet, ısıtıcı, sıvı-katı sabun, kağıt havlu, sırt çantası. Malzemelerin kullanılmamış ve ambalajlı olması gerektiği belirtilirken Yardım Toplama Alanları ise; Meram Lalebahçe Spor Tesisi, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Merkezi, Karatay Kongre Merkezi olarak belirlendi.

“Rabbim bu tür afetleri bir daha yaşatmasın”

Sabahın ilk saatlerinde meydana gelen depremle birlikte tüm ekip ve ekipmanlarıyla seferber olduklarını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde ilçe belediyeleri olarak ekip, ekipman, gıda ve kan desteğiyle alakalı harekete geçtik. Bakanlığımızın yönlendirmesiyle şehrimiz Hatay’daki yardım faaliyetlerine katılmak üzere görevlendirildi. Ekiplerimiz de Hatay’a doğru yola çıktı. Çok büyük bir imtihan içindeyiz. Rabbim bu tür afetleri tekrar yaşatmasın. Kaybettiğimiz canlara bir kez daha rahmet diliyorum. Konya olarak her zaman olduğu gibi yardıma ihtiyaç duyulan noktalara ulaşmaya devam edeceğiz” dedi.