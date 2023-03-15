Başkan Kavuş: “Projelerimizin her biri hızla yükseliyor”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kaba inşaatının yüzde 90’ı tamamlanmış olan ‘Yaka Sosyal Tesisi’nde incelemelerde bulundu.

Bünyesinde yüzme havuzu, çocuk havuzu, sauna, hamam, hem erkekler hem bayanlar için spor alanları, market, işyerleri, gençlik ve etüt merkezi ile emekliler lokali bulunan Yaka Sosyal Tesisi inşaatının hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttükleri proje tamamlandığında bölgeye önemli bir hareketlilik ve canlılık getireceğinin altını çizdi. Konya Büyükşehir ve Meram Belediyesi’nin Hatay’da yürüttüğü yoğun deprem çalışmalarına rağmen Konya genelinde hiçbir hizmette ve yatırımda en küçük aksama yaşanmadığına vurgu yapan Başkan Kavuş, ‘Ne hizmetlerimizde ne yürüttüğümüz projelerin takviminde bir aksama yaşanıyor. Hatta çoğu projemiz belirlenen takvimden önce hizmete girecek. Yaka Sosyal Tesisi de bu projelerden biri. Yakından takip ediyor, sık sık ziyaret edip bilgi alıyoruz. İnşallah yılbaşından önce hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Meramımıza ve Konyamıza şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

“Tesisimiz yıl bitmeden tamamlanacak inşallah”

Havaların genel itibariyle yağışsız ve sıcak geçmesinin pek çok yönden negatif etkilere neden olduğunu ifade eden Başkan Kavuş, “Ancak bu hava şartları inşaat sektörünün önünü açtı. Biz de bu durumu Meram’ın lehine çevirdik. Pek çok projemiz gibi ‘Yaka Sosyal Tesisi’ inşaatı da hiç durmadı. Bu sayede bugün kaba inşaatın neredeyse yüzde 90’ı tamamlanmış durumda. Deprem gerçeğiyle yüz yüze kalmadan önce de biz belediye olarak özellikle kendi tesislerimizde yatay mimariye olabildiğince önem veriyor, dikkat etmeye çalışıyorduk. Burada da öyle oldu. On bin metrekarelik kapalı alana sahip projemiz zemin artı bir kattan oluşuyor. İki kat ta bodrum mevcut. Zemin katta işyerleri ve market, üst katında da gençlik ve etüd merkezi yer alacak. Büyükşehir Belediyemizle birlikte yürüttüğümüz çalışmalara başlamadan önce burada ne olacağına gerek yüz yüze istişareler gerekse de anketler vasıtasıyla vatandaşlarımızla birlikte karar verdik. İhtiyaçları göz önünde bulundurduk. Yaka, Alavardı, Melikşah, Aşkan ve Köyceğiz Mahalleleri başta olmak üzere tüm Meram’a en güzel şekilde hizmet veren bir tesis olacak. İnşallah yıl bitmeden de tamamlanacak. Sadece bu projede değil, ilçemizde yapılan tüm çalışmalarda desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay’a hemşehrilerim adına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.