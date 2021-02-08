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Başkan Kavuş: “Proje ekibimiz sadece gençler için değil tüm Meramlılar için projeler üretecek”

Gençlik ve spor hizmetlerinin daha aktif bir hale getirilmesi ve daha koordineli hizmet verebilmek amacıyla geçtiğimiz aylarda Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi bünyesinde kurulan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, çalışmalarına başlıyor.

KONYA 08.02.2021, 15:39
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Başkan Kavuş: “Proje ekibimiz sadece gençler için değil tüm Meramlılar için projeler üretecek”

Gençlik ve spor hizmetlerinin daha aktif bir hale getirilmesi ve daha koordineli hizmet verebilmek amacıyla geçtiğimiz aylarda Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi bünyesinde kurulan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, çalışmalarına başlıyor.

Çocuklar ve gençlere yönelik bugüne kadar birbirinden değerli çalışmaları hayata geçirdiklerini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yürüttükleri çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Eğitim kurumlarının eksiklerini ellerinden geldiğince ve imkanlarının yettiğince giderdiklerini ve çocukların en iyi fiziki şartlarda eğitim almalarının önünü açtıklarını dile getiren Başkan Mustafa Kavuş, “Pandemi dolayısıyla bu yıl gerçekleştiremediğimiz Yaz Spor Okullarımızda binlerce çocuğumuza 11 farklı branşta spor eğitimleri gerçekleştirdik. Sosyal Tesislerimizde güzel sanatlar dersinden yabancı dillere, Kur’an-ı Kerim dersinden robotik kodlama dersine kadar onlarca alanda dersler vererek eğitimlerine ve geleceklerine katkı sunduk. Bilim Kurdu projesi hem bizim hem Konya’nın gururu oldu. Havzan Sosyal Tesisimiz artık bir İlçe Halk Kütüphanesi olarak hizmet verecek. İlçemizde bulunan tüm okullara TÜBİTAK kitaplığı kazandırdık. Enderun Mektebi ismiyle her yaş ve sınıf grubu için ayrı bir projeyi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Gençlerimiz ve kendini genç hisseden herkes için yaptığımız çalışmaları asla yeterli görmedik, görmeyeceğiz de. Üzerine yenilerini ilave etmeye devam edeceğiz” dedi.

“Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğumuz proje ekibi çalışmalarına başladı”

Bundan sonra birçok projenin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile daha koordineli ve daha disiplinli olarak hayata geçirileceğini belirten Başkan Kavuş, müdürlüğün Meramlı gençlerin eğitimlerine destek vermekten onları şiddet ve zararlı alışkanlıklardan korumaya, spor yapmayı teşvik etmekten bilimsel faaliyetlere yönlendirmeye kadar geniş bir yelpazede hizmet vereceğini söyledi. Mustafa Kavuş, “Yeni kurduğumuz bu müdürlük, geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve onların her yönden donanımlı ve sağlıklı yetişmelerinin bizim için ne denli önemli olduğunun bir göstergesidir. Sadece gençlerimiz için değil, müdürlük bünyesinde oluşturduğumuz proje ekibi her alanda yeni projeler üretecek ve bunların hayata geçirilmesinde önemli bir görev üstlenecek. Kendi kaynaklarımızla gerçekleştirilecek çalışmalarımızın yanında hibe ve destek projeleri de üretecek olan proje ekibimiz çalışmalarına başladı bile. İşte bu bilinçle kurulan ve yeni bir heyecanla çalışmalarına başlayan müdürlüğümüz Meramımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.
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