banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Poşet fiyatına zam gelmeyecek
Poşet fiyatına zam gelmeyecek
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nebati yemin etti
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nebati yemin etti
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
"Cihan bebek öldü" iddialarına hastaneden açıklama geldi

Başkan Kavuş: “Özel çocuklarımızın hayatlarını kolaylaştırmak onlara en büyük borcumuzdur”

Meram Gelişim Akademisi (MEGA) Dünya Engelliler Günü çerçevesinde gerçekleştirdiği programda ilçede eğitim gören özel çocuklara unutamayacakları mutlu bir gün yaşattı.

KONYA 02.12.2021, 15:28
Başkan Kavuş: “Özel çocuklarımızın hayatlarını kolaylaştırmak onlara en büyük borcumuzdur”

Meram Gelişim Akademisi (MEGA) Dünya Engelliler Günü çerçevesinde gerçekleştirdiği programda ilçede eğitim gören özel çocuklara unutamayacakları mutlu bir gün yaşattı.

Meram Belediyesi, MEGA kapsamında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programları çerçevesinde gerçekleşen organizasyona, ilçede bulunan 7’si İlkokul, 6’sı ortaokul olmak üzere toplam 13 okuldan 107 öğrenci ve onların öğretmenleri katıldı. Unutamayacakları bu mutlu günde engelli çocuklara, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca da eşlik etti. Çocukların okullarından alınmalarıyla başlayan program Dutlu Koruluğu Doğa Otağında gerçekleştirildi.

“Özel çocuklar başta olmak üzere tüm dezavantajlı gruplar bizim için bir imtihan ve sorumluluktur”

Meram AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve Meram Belediyesi ve Engelliler, Şehir ve Kadın Komisyonu Başkanı Serpil Yurdaışık’ın da katıldığı program öncesinde kısa bir açıklama yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediye olarak başta çocuklar ve dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm hemşehrilerinin hayatlarını kolaylaştıracak adımlar attıklarının altını çizdi. Engellilerin özellikle de engelli çocukların tüm toplum için bir imtihan ve sorumluluk olduğuna vurgu yapan Başkan Mustafa Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu özel çocuklar hepimizin çocukları. Onların durumu kendileri için bir imtihan, toplumun geri kalan kısmı olan bizler için de hem bir imtihan hem de sorumluluk anlamı taşıyor. Anne babaları, kardeşleri, komşuları ve bizler için her biri birer imtihan vesilesidir. Her biri ayrı bir güzellik olan özel çocuklarımıza hizmeti bir görev olmasının da ötesinde vicdani, insani ve gönül borcu olarak görüyoruz. Onların hayatlarını kolaylaştırmak en büyük borcumuzdur. Son iki buçuk yılda 200 engelli aracı teslim ettik. Dışarı çıkamayan bir çocuğumuzun engelli aracıyla dışarı çıkmasını sağlamak kadar güzel bir şey olamaz. Dün bir çocuğumuza akülü elektrikli araç verdiğimizde onun mutluluğunu bana sarılmasından o kadar derin hissettim ki. Hiçbir işten böyle bir mutluluk ve tatmin hissetmedim” diye konuştu.

"4 bin öğretmen çocuklar için canla başla mücadele veriyor"

Meram’ın ilk ve orta öğretim okullarında 75 bin öğrencinin eğitim aldığını hatırlatan Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca da, dünyanın en güzel varlığı olan çocukların kendilerine emanet olduğunu söyledi. 4 bin öğretmenin çocuklar için canla başla mücadele verdiklerini ifade eden Koca, “Okullarımızın fiziki donanımını, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarını arttırmak adına çalışıyoruz. Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş’un eğitim camiamıza verdiği destek her geçen yıl daha da artıyor. Bu noktada kendisine tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Kendisi her zaman öğrencilere bizimle birlikte öğretmen oluyor. Sadece okullarımız, öğrencilerimiz ve eğitimcilerimiz için değil, tüm Meram için her an koşturuyor. Bugün de özel çocuklarımız ve onlar için emek harcayan öğretmenlerimiz için eğlenceli bir program hazırladılar. Bu program içinde kendisine teşekkür ediyor, tüm öğretmenlerimize de sağlıklı çalışmalar temenni ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından özel çocukların hazırladığı programa geçildi. Bu çerçevede öğrencilerinin sunduğu, sema, zeybek ve kaşık ekibi gösterileriyle izleyenlere neşe dolu anlar yaşattı. Kendilerine çeşitli ikramlarda da bulunulan özel çocuklar hedefe top atma, çember, ok atma, basket, dart gibi oyunlarla ve palyaço ile yüz boyama, el baskısı resim yapma, planetaryum gösterileri ile doyumsuz bir gün yaşadılar.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 14 21
7. Brighton 14 19
8. Leicester City 14 19
9. Tottenham 12 19
10. M. United 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7