Başkan Kavuş: “Meram’da büyük konut hamlesi başlatıyoruz”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Turgutreis Evleri Konut Yapı Kooperatifi’nin temeli törenle atıldı.

Meram Belediyesinin, ilçenin imar sorununa neşter vurabilmek amacıyla öncülük ettiği Turgutreis Evleri Konut Yapı Kooperatifi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Törende ilk olarak söz alan Aymanas Mahalle Muhtarı Ali Akten, Turgutreis Evlerine halkın büyük teveccüh gösterdiğini belirterek, bunun Meram’a olan sevgiyi ve Meram Belediyesi’ne olan güveni gösterdiğini ifade etti.

Konuşmasına, hemşehrilerinin karşısına hep böylesi güzel ve müjdeli gelişmelerle bir araya geliyor olmaktan duyduğu mutluluğu ve gururu dile getirerek başlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Göreve başladığım günden bu yana beni en çok mutlu eden üç şey var; Meram’ı daha güzel, daha yaşanabilir ve daha modern kılacak yatırımların temelini atmak, ikincisi bu yatırımların açılışını yapmak, üçüncüsü de hemşehrilerimin bu yatırımları kullandığını görmek. Kelimeler, bu mutluluk ve gururu anlatmada kifayetsiz kalıyor” diye konuştu.

Meram Belediyesi olarak kentsel dönüşümü hızlandırmak adına imar çalışmaları konusunda özveriyle çalıştıklarını kaydeden Başkan Kavuş, belediyenin yürüttüğü 18. madde çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Birçok mahallede 18. madde çalışmalarının tamamlanmasına rağmen istenen hızda dönüşüm sağlanamadığına dikkat çeken Başkan Mustafa Kavuş, inşaat sektöründe yaşanan yavaşlamanın kendilerini kentsel dönüşümü hızlandırmaya ve özel sektörün önünü açmaya zorladığını kaydetti.

“Tek derdimiz Meram’ın hızlı değişim ve dönüşümü”

Daha önce hayata geçirilen Aymanas, Aksinne ve Uluırmak Evleri kelimenin tam anlamıyla birer başarı hikayesi yazdığını belirten Başkan Mustafa Kavuş, “Bu başarı hikayesi Turgutreis Evleri’ne 32 binin üzerinde rekor başvuru sayısıyla yansıdı. Üç kooperatifte bir diğer başarımız da kullanılan malzemelerden işçilik kalitesine ve modern çizgisine kadar her yönüyle şehrin en güzel siteleri oldular, olmaya devam ediyorlar. İşte Turgutreis Evleri’ne yapılan rekor başvurunun arka planında başarı hikayesinin katkısı büyüktür. Bugün attığımız bu temelle hem bu kooperatifimizin temelini atıyor hem de Meram’da Büyük Konut Hamlesini başlatıyoruz. Hemşehrilerimizin gösterdiği bu ilgi ve güven devam ettiği sürece dönüşüme katkı sağlamanın yanında konut açığının kapatılması ve özel sektörün önünün açılması adına yeni kooperatiflerin kurulmaya devam edeceğini söylemek istiyorum. Tek derdimiz Meram’ın değişim ve dönüşümünü hızlandırmaktır” dedi.

“Kooperatiflere sıkı takibi sürdüreceğim”

İçinde yer almasalar da belediye öncülüğünde kurulan her bir kooperatifi hemşehrilerinin birer emaneti olarak gördüğünü ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, bu nedenle kooperatifleri bizzat kendisinin yakından takip ettiğine vurgu yaptı. Diğer üç kooperatifte olduğu gibi Turgutreis Evleri için de yine aynı yerde olacağını ve takibi sürdüreceğini belirten Başkan Kavuş, “Belirli aralıklarla tüm kooperatifleri ziyaret ederek inşaat sürecini, ilerleyişini, yükselişini ve diğer tüm detayları yakından takip ettim, etmeye de devam edeceğim. Bu proje tüm özellikleriyle örnek bir proje olacak. Hak sahipleri evlerine oturmaya başladıklarında ‘iyiki böyle bir eve sahip olmuşum’ diyecekleri kadar güzel bir proje. Bir kooperatif mantığından çok, özel sektör yap-sat anlayışı ile çalışarak burada da hak sahiplerine evleri en kısa zamanda teslim edilmeye başlanacak inşallah. Allah, Turgutreis Konut Yapı Kooperatifi Evlerinin anahtarlarını da teslim etmeyi nasip etsin bizlere. Konyamıza ve Meramımıza hayırlı olsun. Hak sahiplerine de sağlıcakla ve mutlulukla oturmayı nasip etsin” şeklinde konuştu.

Turgutreis Evleri Konut Yapı Kooperatifinin temeli dualarla atıldı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da yaptığı konuşmada, “Bu tür projeler iki açıdan önem arz ediyor. Birincisi kentsel dönüşüme katkı sunarak sabit gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapması. Diğeri de bölgeyi zenginleştirmesi ve kalkındırması. Turgutreis Evleri de bir rekor kırarak bu faydaları ortaya koyacak” dedi.

Meram’da geçtiğimiz günlerde yaşanan deprem felaketi için geçmiş olsun dilekleriyle sözlerine başlayan AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, felaket haberi duyulur duyulmaz tüm yetkililerin bölgede olduğunu hatırlattı. Tüm belediye başkanlarının da yaraları sarmak için seferber olduğunu kaydeden Başkan Hasan Angı, “Eskiden afet olduğu yerde konut planları 30 yılda bitirilemezdi. Şimdi hangi afet olursa olsun devletimiz, hükümetimiz olay yerinde. Konutlar bir yılda teslim ediliyor” diye konuştu.

İnsanların rahat ve huzur içinde yaşayabilecekleri alanlar oluşturulması ve aile yapısını güçlendirecek yuvaların kurulmasını sağlayacak böyle konutlar üretildiği için duyduğu memnuniyeti dile getiren Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan, insanın içinde iyi bir yaşam süreceği bir yuvanın yapılmasına sebep olmanın dahi onur verici bir girişim olduğunu kaydetti.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, mahallenin gelişmesi adına önemli gayret sarf eden Büyükşehir ve Meram Belediyesine teşekkür etti. Sorgun, bu gelişime ve değişime paralel olarak değerlere, hasletlere sahip çıkılmasının ve komşuluk ilişkilerimizin korunması hususunda daha fazla gayret gösterilmesi gerekliliğine işaret etti.

Konuşmaların ardından Turgutreis Evleri Konut Yapı Kooperatifinin temeli dualarla atıldı. Törene, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, MHP Meram İlçe Başkanı Mahmut Yaman, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Selman Avcı, AK Parti Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Yurdaışık, AK Parti Meram İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Hüseyin Ülkü, Meram Belediye Meclisi üyeleri, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir ve vatandaşlar katıldı.